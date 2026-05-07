Visita in Provincia del Sottosegretario Ferrante: mobilità e criticità al centro dell’incontro

Tra i temi toccati anche la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, il Palazzo di Giustizia e la caserma dei Carabinieri di Oggiono

Soddisfatta la presidente della Provincia Hofmann: “Il Sottosegretario ha mostrato grande attenzione raccogliendo le istanze del territorio”

LECCO – Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Onorevole Tullio Ferrante, ha fatto visita alla Provincia di Lecco, nel pomeriggio di oggi, per incontrare la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann, presente anche il Consigliere provinciale Silvia Bosio.

Obiettivo dell’incontro era quello di illustrare il territorio lecchese, le sue peculiarità, le sue caratteristiche e le principali sfide che la Provincia di Lecco affronta quotidianamente al fianco dei Comuni, delle comunità locali, del mondo economico e sociale.

“Quello di oggi pomeriggio è stato un buon momento di confronto su quelli che sono i grandi investimenti che come Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stiamo mettendo a terra. E’ stata sicuramente una occasione utile per fare il punto della situazione – ha detto l’Onorevole Tullio Ferrante -. Abbiamo parlato dell’efficientamento della linea ferroviaria che collega Milano alla Valtellina e della riqualificazione di numerose stazioni, abbiamo fatto anche il punto sui grandi investimenti di Anas collegati alle Olimpiadi che rivoluzioneranno la mobilità stradale in quest’area e penso al lotto San Gerolamo della Lecco-Bergamo. Naturalmente abbiamo parlato anche di tutte le criticità del territorio, in primis la chiusura del Ponte di Brivio con la volontà da parte di Anas di ridurre, per quanto possibile, i tempi di realizzazione dell’opera. Infine ci siamo soffermati sugli interventi di edilizia pubblica: in particolare la nuova caserma dei Vigili del Fuoco, il Palazzo di Giustizia e la nuova caserma dei Carabinieri di Oggiono“.

“Sono molto soddisfatta e grata per questo incontro, soprattutto perché il Sottosegretario ha raccolto le necessità della nostra provincia – ha detto la presidente della Provincia Alessandra Hofmann -. Conosceva già molto bene gli investimenti fatti, ma anche le criticità del territorio, soprattutto per quanto riguarda la mobilità. Abbiamo parlato di due temi in questo momento delicati: la chiusura del Ponte di Brivio e il Ponte di Paderno. Ha mostrato una grande attenzione focalizzandosi anche sulla nuova caserma dei Vigili del Fuoco, sul Palazzo di Giustizia e sulla caserma dei Carabinieri di Oggiono, temi sui quali ci confronteremo anche nei prossimi giorni. Sappiamo che porterà l’attenzione sul tema della mobilità nel nostro territorio”.