Vivere Airuno Aizurro, ecco la squadra di Gianfranco Lavelli

La presentazione della lista sabato mattina

Candidati noti per l’impegno civico e politico in paese

AIRUNO – Il candidato sindaco di Vivere Airuno Aizurro Gianfranco Lavelli ha presentato la squadra che lo affiancherà alle prossime amministrative, l’8-9 giugno. La presentazione è avvenuta lo scorso sabato, 27 aprile, presso il centro per il tempo libero. Sono tutti candidati noti in paese per l’impegno civico e politico, accomunati dall’esperienza e dalla voglia di fare.

“Vogliamo fare rivivere il paese” l’obiettivo dichiarato da Lavelli e dai suoi alla presenza di numerosi cittadini. La mattinata è stata anche occasione per presentare in sintesi il programma elettorale.

Ecco i candidati: Adele Gatti, 64 anni, infermiera e sindaco di Airuno dal 2009 al 2019, Bruno Ferrario, 59 anni, metalmeccanico, consigliere comunale e vicepresidente Aido, Dino Spada, 67 anni, dipendente comunale e presidente Coro Stelutis, Simone Tavola, 28 anni, amministratore società sportiva, consigliere comunale, Cinzia Soldo, 61 anni, artigiana e consigliere comunale, Francesco Riva, 64 anni, responsabile Ufficio Tecnico e consigliere pro loco, Elio Panzeri, 59 anni, impiegato compagnia assicurazioni e presidente degli Alpini di Airuno, Matteo Galli, impiegato tecnico ed educatore in oratorio, Donatella Balasso, 62 anni, operaia tessile, consigliere comunale e vicepresidente pro loco, Katia Banci, 40 anni, casalinga, rappresentante dei genitori a scuola.