A Lecco arriva il Campo estivo (in inglese) di International House Team Lingue

Dal 10 al 21 luglio presso l’Oratorio del rione di Castello per tutti i bambini da 6 a 11 anni

MP – Perché scegliere un campo estivo in inglese?

Se sei un genitore, sei responsabile, per i tuoi figli vuoi dare il massimo. È per questo che International House Team Lingue durante il periodo estivo offre ai vostri figli l’opportunità di vivere l’esperienza del “Summer Camp” : uno spazio progettato e dedicato ai bambini dove potranno crescere e scoprirsi insieme ai loro coetanei. Le giornate saranno animate dal progetto didattico dei “17 Global Goals” delle Nazioni Unite stimolando immaginazione e creatività.

I piccoli “Guardiani del Pianeta” praticheranno la lingua inglese in modo innovativo e divertente attraverso giochi e attività sui temi di interesse quali: l’ambiente, la natura, le scienze, la cultura e il benessere.

Durante le giornate saranno proposti piccoli esperimenti scientifici e giochi stimolanti che daranno la possibilità ai bambini di imparare le basi di un’energia accessibile, sostenibile e moderna nel rispetto della natura e faranno capire l’importanza del benessere fisico e mentale.

Le iscrizioni sono già aperte per le settimane del 10-14 luglio e del 17-21 luglio. Tutte le informazioni sulla proposta, il programma completo le potete trovare alla pagina ihteamlingue.it/summercamp-lecco/

Per i ragazzi da 12 a 17 anni c’è la possibilità di partecipare all’ English Summer Virtual Tour. Sono moduli di una settimana propedeutici al potenziamento dell’inglese attraverso l’utilizzo della realtà virtuale e esercizi di grammatica, pronuncia e ascolto supportati dallo staff di International House Team Lingue. Tutte le informazioni a questa pagina ihteamlingue.it/english-summer-virtual-tour

International House Team Lingue: un punto di riferimento sicuro per esperienze linguistiche

Se state pensando di iniziare un percorso di studio in una lingua straniera International House Team Lingue è la scuola che fa per voi: 40 anni di esperienza nel settore, riassunti nel motto “Never Stop Learning” e un’offerta formativa vastissima sono ciò che fa del centro una vera e propria eccellenza nel mondo delle scuole di lingue. La scuola ha quattro sedi: Merate, Como, Lecco e Sondrio; è affiliata a International House World Organisation, organizzazione mondiale che raccoglie le migliori scuole di lingua a livello internazionale, e membro di AISLi, Associazione Italiana Scuole di Lingue.

Team Lingue è anche centro autorizzato per le certificazioni Cambridge English e LanguageCert , riconosciute a livello internazionale dalle università e dalle aziende.

Il centro offre anche servizi da tour operator e organizza per i suoi studenti vacanze studio e anni all’estero, con la priorità assoluta per la sicurezza dei propri allievi e la tranquillità delle loro famiglie. Tantissime le mete possibili: Stati Uniti, Canada, Australia, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania e Spagna. Inoltre ogni esperienza offerta da Team Lingue è studiata su misura per lo studente: tramite il sito ufficiale a questo indirizzo è possibile prenotare una consulenza gratuita con le High School Counsellors che sapranno capirvi, consigliarvi e aiutarvi a costruire il programma perfetto per voi.

