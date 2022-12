Tutta la passione e l’esperienza della famiglia Rigoni dal 1957

M.P. – Un nuovo punto di riferimento a Lecco per amanti del vino e del buon bere. La Rigoni srl, storica azienda lecchese di distribuzione, nel 2022 ha spostato la propria sede operativa in città, dove da novembre è attivo anche il fornitissimo Rigoni Store, uno spazio progettato e nato per la vendita al privato. Tutta la passione e l’esperienza della famiglia Rigoni, che dal 1957 distribuisce birre, vini, spirits e acqua per il mercato Horeca, la potete ora ritrovare anche nello Store di via Enrico Toti 7, traversa di corso Promessi Sposi.

Ad attendervi circa 400 etichette di vino dei migliori produttori italiani e internazionali, a cui si aggiunge una vastissima scelta di birre, liquori e spirits e, in particolare nel periodo natalizio, tanti prodotti di eccellenza gastronomica con cui è possibile realizzare confezioni regalo che sapranno soddisfare anche i più golosi.

“In omaggio al trasferimento della nostra sede a Lecco, abbiamo voluto dedicare il catalogo di Natale al territorio, dando ad ogni confezione il nome di una montagna – spiegano Silvia e Stefania Rigoni, oggi a capo dell’azienda di famiglia. – Oltre agli abbinamenti proposti, è sempre possibile realizzare la propria confezione su misura, scegliendo fra tutti i prodotti a catalogo e personalizzandola in base al proprio budget e ai propri gusti”.

Il catalogo è frutto di un grande lavoro di ricerca in cui le sorelle Rigoni sono impegnate tutto l’anno, partecipando alle più importanti fiere di settore, ma soprattutto girando l’Italia in lungo e in largo alla ricerca di qualità e innovazione. “Uno dei nostri principali obiettivi è scoprire e proporre prodotti nuovi ed esclusivi, una passione che, soprattutto nell’ambito del vino, ci ha portate a stringere partnership importanti – sottolineano le sorelle Rigoni –. Un approccio al lavoro che ha sempre caratterizzato la nostra azienda e che ben si rispecchia nel servizio che garantiamo ai nostri clienti, sia del settore horeca sia privati”.

Cura ed attenzione al prodotto che si percepiscono anche all’interno del nuovo Rigoni Store, dove il cliente può vivere una vera e propria esperienza di scoperta del vino. Ogni bottiglia ha un qr code che rimanda alla scheda tecnica dove sono riportate tutte le informazioni principali, le caratteristiche del vino e i consigli di abbinamento. “Crediamo fermamente che questo sia il modo migliore di approcciarsi al mondo del vino. Il proprio gusto si forma provando con curiosità e voglia di conoscere, e ovviamente affidandosi ai consigli degli esperti”, spiegano le due imprenditrici.

Ed è proprio con questo scopo che è nato il progetto delle serate di degustazione, che ogni giovedì vengono realizzate in collaborazione con alcune selezionate cantine. “Siamo felici che le degustazioni abbiano riscosso in poco tempo un ottimo riscontro – concludono Silvia e Stefania Rigoni -. L’ultimo appuntamento in programma per quest’anno, dedicato allo champagne, è sold out, ma stiamo già lavorando al calendario di serate del 2023 che sarà ricco di proposte interessanti. Vi aspettiamo in Store!”

Rigoni Store si trova a Lecco, in via privata Enrico Toti 7.

È aperto da lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30, e il sabato mattina dalle 8 alle 12.

Tutte le informazioni su proposte, promozioni e appuntamenti speciali le potete trovare sul sito www.rigonisrl.it, dove è attivo anche lo shop online, se sui profili social Facebook e Instagram.

Per maggiori informazioni:

0341 1890063

info@rigonisrl.it