Torna sabato 17 dicembre l’appuntamento con il 16° Allenamento di Natale

Svelata la consueta T-shirt, must have nel panorama brianzolo

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Poco più di un mese al “16° Allenamento di Natale. Ricordando Ale…e l’amico Angelo”, tradizionale evento organizzato da Affari&Sport e dal Gruppo Podistico Villasantese (GPV) in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e con il patrocinio del Comune di Villasanta per sabato 17 dicembre.

Mentre crescono vertiginosamente le adesioni, riaffiorano le emozioni dell’ultima edizione quando oltre un migliaio di runner si è finalmente riunito, dopo gli anni bui del Covid, appropriandosi con entusiasmo del Parco di Monza prima di tornare alla partenza per brindare insieme alle festività. Un evento caratterizzato dall’esuberante allegria di un nutrito gruppo di amici runner che condivide le emozioni dello sport e del Natale.

LA T-SHIRT – L’idea di una t-shirt ricordo è nata 16 anni fa, insieme all’evento, da un piccolissimo gruppo di amici che ha deciso di allenarsi insieme e poi scambiarsi gli auguri. Tra questi amici anche Alessandro, sempre presente, sempre entusiasta e disponibile a condividere fatica, emozioni, battute ed idee, per Michele Cecotti, titolare dei negozi Affari&Sport, un amico fraterno purtroppo scomparso prematuramente e la cui assenza sarà ancora più dolorosa e viva in questa occasione. Al suo ricordo si affianca quello della scomparsa di Angelo, sempre impegnato nel panorama podistico brianzolo.

Torna anche quest’anno la T-shirt commemorativa dell’evento. Negli anni precedenti ha avuto un alto indice di gradimento la versione a manica lunga, quest’anno riproposta proprio per regalare un capo tecnico ancora più gradito e che, data la stagione fredda in corso, sarà compagno di km, sudore e innumerevoli sedute di allenamento. Manica lunga e colore blu, in pendant con la sacca nella quale saranno presenti gli altri gadget forniti dai partner locali e che costituiranno il pacco gara. Sul fronte è riportato il nome dell’evento in bianco, anticipato dal numero dell’edizione di colore rosso, un tocco natalizio che tende la mano alla benaugurante scritta lungo la manica destra. Il fronte accoglie anche il logo di Affari&Sport in versione natalizia e del partner tecnico Brooks dell’evento. Sul retro i loghi di tutti gli altri partner.

SPECIAL OLYMPICS – Ad un clima così emozionante si aggiunge un pizzico di commozione in più grazie alla presenza di Francesco Panetta, straordinario mezzofondista, primatista italiano 3000 siepi, medaglia d’oro ai mondiali del 1987 e agli europei del 1990 sulla stessa specialità e collezionista di altri innumerevoli successi impegnato come coach dei ragazzi speciali del gruppo Special Olympics, in tandem con Lucia Zulberti, Direttore Sportivo di Corona Ferrea nuoto. L’associazione, nata negli USA nel 1968 e fondata da Eunice Kennedy (sorella di John Fitzgerald Kennedy) a favore dei ragazzi Down e con problemi similari dalla nascita, ha lo scopo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, una cultura del rispetto e dell’inclusione a beneficio in particolare dei giovani ma anche dell’intera comunità. Nell’ultima edizione, l’Allenamento di Natale ha aggiunto la presenza degli Special Olympics al bagaglio di ricchezze emozionali dell’evento, un incontro destinato a diventare una solida tradizione.

APPUNTAMENTO E ISCRIZIONI – L’appuntamento con questo festoso allenamento è per sabato 17 dicembre alle ore 15.00 quando si correrà o camminerà insieme nel Parco di Monza per 4 o 8 km a ritmo di musica natalizia. Al termine dell’allenamento, tutti insieme si brinderà in piazza alle festività natalizie con un occhio sempre attento a tendere la mano ai più deboli. L’evento rinnova anche la missione solidale, parte dell’incasso delle quote d’iscrizione sarà devoluto in beneficenza in favore dell’Associazione San Vincenzo De Paoli di Villasanta che opera sul territorio di Villasanta supportando le famiglie in difficoltà. A Monza e in Brianza, dov’è nata nel 1856, la San Vincenzo comprende 260 volontari che assistono oltre 1.310 famiglie e circa 4.300 persone, un’iniziativa di enorme importanza in una fase storica che non aiuta i più deboli.

Le iscrizioni sono aperte, CLICCA QUI al costo di 5 euro, l’iscrizione dà diritto alla partecipazione dell’evento e ad avere la sempre ambita t-shirt tecnica personalizzata con i loghi che ricorderanno questa edizione e divenuta un must have per i podisti del panorama brianzolo. Come sempre, ci sarà anche il pacco gara che conterrà diversi gadget, grazie al contributo di numerosi partner locali.

Affari&Sport augura a tutti Buon Natale!