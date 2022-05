Da Villasanta a Ballabio passando per Lecco



A Maggio la classicissima MoMot, la nuovissima Lions Running, la Supernova e la Strapagnano. Giugno si accende con la LILT e la Quatar Pass Adree al Lambar ed il circuito GoInUp A luglio torna Four steps to run on summer di Mino Passoni

(VILLASANTA, MB) – Con la primavera sbocciano anche gli eventi dei negozi Affari&Sport, storicamente vicini ai runner e alle società del territorio. Maggio si è aperto con un weekend tentacolare che ha visto gli atleti del Racing Team Affari&Sport conquistare piazze d’onore. Posto in prima fila per Affari&Sport, presente sabato 7 al neonato Reale Mutua Monza Night Trail e domenica 8 a In corsa con Marco, alla 1^ prova del campionato provinciale CSI di Arcore e all’inaugurazione della nuova pista di atletica di Lecco.

GLI APPUNTAMENTI DI MAGGIO

Tra un’analisi baropodometrica ed una prova prodotto, Michele Cecotti trova sempre il tempo per i vecchi amici. Si comincia con domenica 15 maggio quando si svolgerà la 1^ Passirano Run. Spazio poi alla classicissima corsa a coppie Monza Montevecchia (MoMot) EcoTrail di domenica 22 maggio, alla SuperNova LaMerico Run e ancora alla 4 passi per il mondo a Bernareggio. Sabato 28 maggio è la volta del Grand Prix di Pagnano mentre domenica 29 maggio le attenzioni di Affari&Sport sono puntate sulla Lions running, la gara più bella di sempre, neonato evento capitanato da Francesco Panetta in favore del team Special Olympics Lombardia.

GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO

Giovedì 2 giugno torna nell’autodromo di Monza la Formula Uno 2022 in favore di LILT e la Quatar Pass Adree al Lambar. Dopo lo stop causa pandemia finalmente ritorna, in collaborazione on Rock Experience, il circuito GoInUp, cinque tappe di montagna che andranno in scena per cinque giovedì sera, per trascorrere una serata in compagnia all’insegna di sport e benessere.

Queste le tappe:

Giovedì 16 giugno Chiuso-Camposecco (SkyLario Runners);

Giovedì 23 giugno Galbiate-Monte Barro (GPL Galbiate);

Giovedì 30 giugno Valmadrera – San Tommaso (OSA Valmadrera);

Giovedì 7 luglio Civate – San Pietro al Monte (SEC Civate);

Giovedì 14 luglio Acquate – Rifugio Stoppani (SkyLario Runners).

Partenza alle 20.00 e premiazione per ogni tappa oltre ad una classifica finale su tre prove. In contemporanea il percorso sarà aperto a tutti per poter partecipare anche camminando e unirsi al “terzo tempo” finale. L’intera manifestazione ha anche uno scopo benefico. Per info kronoman.net o pagina Fb go_in_up_affariesport.

FOUR STEPS TO RUN – Torna la versione On summer del corso di Mino Passoni, quattro sabati dal 2 al 23 luglio dove si affronteranno allenamenti specifici: Hill Circuit, Interval Training “La Stella”, Ripetute medie e Fartlek in Villa Reale. Per info e iscrizioni: info@affariesport.com – paspasq@alice.com

