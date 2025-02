AFFIDABILE, ETICA E PERSONALIZZATA: LA CONSULENZA DI INVERNIZZI ASSICURAZIONI RILANCIA

Con l’apertura dei nuovi e moderni uffici di via Balicco 51 prosegue l’impegno di Claudio e Chiara Invernizzi per un’offerta assicurativa altamente professionale ma, al contempo, di grande attenzione alla persona

LECCO – Altissima professionalità, costante studio delle condizioni del mercato e dell’ambiente, scelta delle compagnie più performanti e sicure, onestà, etica e morale (che costituiscono la base di ogni contratto assicurativo), esclusività dei servizi, consulenze personalizzate per singoli, famiglie e aziende. Sono queste le basi dell’operare della Invernizzi Assicurazioni di Claudio e Chiara Invernizzi, con base operativa in via Balicco 63/A, la sede storica da oramai 27 anni, ovvero dal 1998 (dopo quella di Piazza Manzoni inaugurata nel 1974), all’indomani dell’apertura dei nuovi uffici, moderni e luminosi, siti al civico 51 e freschi di inaugurazione, lo scorso 31 gennaio.

Essere un faro nel mondo fumoso delle offerte assicurative è la “mission” di questa azienda. “Fare questi investimenti per questi uffici – spiega Claudio Invernizzi – vuol dire credere nel futuro e voler essere un punto di riferimento per la provincia di Lecco rispettando i valori di etica e professionalità che sempre hanno contraddistinto il nostro operato. Oltre ad ampliare una rete commerciale che possa abbracciare gli stessi valori di vicinanza, competenza, che sono alla base dei 50 anni di attività della nostra agenzia”. Gli investimenti nei nuovi uffici sono stati fatti sempre con l’intento e l’impegno di poter far crescere a livello altri imprenditori del territorio sotto l’ala e la copertura delle assicurazioni che si fondano su valori come competenza, affidabilità, agire morale. “Il cliente, soprattutto l’imprenditore, che può contare e affidarsi alla sua agenzia assicurativa a occhi chiusi, sapendo di poter contare su certi valori, è il centro della nostra azione – aggiunge Chiara Invernizzi -. Ma questo parte da un concetto che è alla base di ogni scelta assicurativa: Invernizzi Assicurazioni seleziona solamente compagnie di rating altissimo e di massima affidabilità”. Ma d’altronde per Chiara e Claudio Invernizzi lo slogan è uno solo: “Le compagnie non sono tutte uguali”. Questa è anche la parola d’ordine dell’agenzia.

Inoltre dare i giusti spazi e il rispetto dovuto a chi lavora per Invernizzi Assicurazioni, è una misura di welfare aziendale molto sentita da Claudio e Chiara Invernizzi titolari dell’agenzia plurimandataria che rappresenta i migliori brand sul mercato italiano.

Una scelta, quella di essere sempre presenti, anche fisicamente, che ha sempre premiato il loro impegno che si esplica principalmente nella consulenza privata, quella caso per caso, cliente per cliente, quasi “cucita sartorialmente sulle esigenze del cliente”, “tailor made”. Il tutto per dare risalto e la giusta importanza a un lavoro etico e morale con dei principi che oggi paiono desueti per un risk manager ma che per la Invernizzi Assicurazioni sono la base di ogni operazione.

“Non si fa firmare niente che non sia spiegato punto per punto, che non sia condiviso con i clienti, che non sia frutto di una decisione maturata nella mente del cliente e non per il profitto dell’assicuratore – spiegano all’unisono Claudio e Chiara – Invernizzi Assicurazioni è un vero e proprio “partner amico del cliente” perché riesce a sedersi al fianco del cliente e non davanti ad egli. La sicurezza di potersi fidare e confidare nel risk manager è una delle prerogative di questa agenzia. E i collaboratori che occuperanno i nuovi spazi dell’Invernizzi Assicurazioni devono sposare questa “policy” e la “missione” di questa agenzia”.

Premiati da Confindustria Lecco Sondrio nel 2016 con la medaglia d’oro per i trent’anni di attività, Invernizzi Assicurazioni rappresenta i brand più importanti, con rating di assoluta eccellenza tra i quali, solo per fare alcuni esempi, Zurich, Allianz, Helvetia, Europe Assistance, Arag.