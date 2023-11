Sesta edizione di MI24, evento sul mercato immobiliare Lecchese.

Al Politecnico tutto esaurito per l’incontro dedicato a operatori e investitori.

Si è conclusa la sesta edizione di uno degli eventi più attesi del panorama immobiliare lecchese, “MI24 – Mercato Immobiliare”, al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco. L’evento si prefissa di riunire i principali protagonisti del settore immobiliare per fornire informazioni cruciali agli operatori di mercato, creando un’opportunità unica di networking aperto che promuove sinergie positive e amplia le prospettive di future collaborazioni.

Gli interventi dei relatori sono iniziati con Federico Zaffarano di B Studio Immobiliare che ha presentato i dati del mercato immobiliare dell’anno in chiusura concludendo con il previsionale per il 2024 che vedrà una sensibile riduzione nel numero delle compravendite. A seguire è intervenuta Marta Maria Sesana, Ricercatrice in architettura Tecnica presso l’Università degli Sudi di Brescia, esperta in efficienza energetica che ha dato indicazioni di come le prossime direttive europee daranno una stretta sulle emissioni degli edifici. L’intervento di Luca Fabi presidente ANCE Lecco-Sondrio ha evidenziato come le imprese di costruzioni del territorio stiano virtuosamente attrezzandosi per far fronte alla costruzione di edifici performanti e a basso consumo. Fabio Dadati presidente di Lariofiere ha fatto il punto sull’andamento del turismo a Lecco mostrando i dati della stagione appena conclusa e dando una visione sulle attività in cui investire per migliorare la presenza turistica sul nostro ramo del lago. Il workshop è continuato con Stefano della Bella il quale ha fatto una disamina dei bonus bonus fiscali che saranno disponibili nel futuro. Si è successivamente parlato di come preparare al meglio gli immobili per la vendita attraverso la relazione di regolarità edilizia con Il notaio Guido Brotto. Infine , per concludere, Michele Bonaventura ha illustrato i dati del sondaggio effettuato da B Studio Immobiliare su un campione di 1000 nuclei famigliari attualmente alla ricerca di casa nel Lecchese; i dati hanno dimostrato che oltre il 56% degli intervistati cerca casa in Città, alla domanda perché cambi casa il 48% ha risposto di desiderarla più grande, il 29% con uno spazio esterno e il 21% vuole cambiare zona. Interessante anche il dato in cui solo il 10% ha dichiarato che conosce i benefici della domotica mentre 82% ne ha sentito parlare ma non ne conosce i benefici. Si è quindi concluso l’evento auspicandosi di creare nuove sinergie lavorative e nuove collaborazioni tra le diverse categorie della filiera immobiliare per specializzarsi e fornire un servizio di eccellenza. Il tutto con l’augurio di rivedersi l’anno a venire a questo ormai immancabile appuntamento.