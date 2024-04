Negli ultimi anni tantissime famiglie si sono affidate all’agenzia lecchese per percorsi linguistici in Italia e all’estero

Immaginate di regalare a vostro figlio l’opportunità di esplorare il mondo, di imparare una nuova lingua immergendosi completamente in una cultura diversa e di vivere un’estate indimenticabile. Con Team Lingue, questo sogno può diventare realtà. Le vacanze studio di gruppo sono molto più di semplici corsi di lingua. Queste esperienze combinano l’apprendimento linguistico con attività sportive, escursioni e momenti di condivisione con nuovi amici provenienti da tutto il mondo.

Un’offerta diversificata per bambini e ragazzi da 8 a 21 anni

Da Winchester a New York, passando per Malta e Dublino, le destinazioni selezionate da Team Lingue per l’estate 2024 promettono avventure ed esperienze formative in ambienti sicuri e stimolanti. Ogni programma è attentamente studiato per garantire un perfetto equilibrio tra studio, divertimento e scoperta, con la supervisione di uno staff esperto e appassionato. È l’occasione per vivere un’estate all’insegna dell’apprendimento, dell’avventura e dell’amicizia internazionale, con la certezza di essere accompagnati, dalla partenza in Italia al rientro, da un team di professionisti dedicati.

Per saperne di più visitate il sito di Team Lingue e lasciatevi ispirare dalle storie di chi ha già intrapreso questo viaggio. L’avventura di vostro figlio verso la scoperta del mondo inizia qui: ihteamlingue.it/vacanze-studio-gruppo

Anno all’estero e Vacanze studio individuali: esperienze di crescita personale

Team Lingue non è solo un tour operator o una scuola di lingue; è un vero e proprio ponte verso il mondo, forte di un network internazionale e di decenni di esperienza.

Stiamo parlando della possibilità per i ragazzi di 4° superiore di partecipare a un anno all’estero come Exchange Student (ihteamlingue.it/anno-estero) che può avere un impatto profondo sulla crescita personale: è un’esperienza straordinaria che può trasformare la vita di un individuo.

Per chi desidera vivere esperienze all’estero di studio e lavoro l’agenzia lecchese propone programmi specifici per ogni età e personalizzati in base alle esigenze di ciascuno studente, per ragazzi (12-17 anni), per adulti e studenti (16+) e professionisti: ihteamlingue.it/vacanze-studio-estero/

Team Lingue: un punto di riferimento per esperienze linguistiche

Se state pensando di iniziare un percorso di studio in una lingua straniera Team Lingue è la scuola che fa per voi: 40 anni di esperienza nel settore, riassunti nel motto “Never Stop Learning” e un’offerta formativa vastissima sono ciò che fa del centro una vera e propria eccellenza nel mondo delle scuole di lingue. La scuola ha quattro sedi: Merate, Como, Lecco e Sondrio; è affiliata a International House World Organisation, organizzazione mondiale che raccoglie le migliori scuole di lingua a livello internazionale, e membro di AISLi, Associazione Italiana Scuole di Lingue.

Team Lingue è anche centro autorizzato per le certificazioni Cambridge English e LanguageCert, riconosciute a livello internazionale dalle università e dalle aziende.

Quest’estate per i bambini da 6 a 11 anni c’è la possibilità di vivere l’esperienza dell’ English Camp a Lecco, Merate e in altre location: giochi di gruppo interattivi e progetti artistici ispirati alla storia, i bambini esploreranno il mondo e svilupperanno le proprie abilità linguistiche in inglese, guidati da istruttori esperti e appassionati. Scopri di più alla pagina ihteamlingue.it/summer-camp

Merate – Via Laghetto 9

Como – Via Miani 9

Lecco – Via Ghislanzoni 4

Sondrio – Galleria Campello 4

ihteamlingue.it

Tel: +39 039 9420082