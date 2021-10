M.P. – L’Ambulatorio Dentistico Lecchese nasce a Lecco nel 2007 in via Cernaia e da quasi quindici anni garantisce professionalità e qualità ai pazienti, grazie a un’equipe giovane, preparata e in costante aggiornamento. Una squadra di professionisti specializzati in conservativa, endodonzia, chirurgia, implantologia, gnatologia, igiene dentale, ortodonzia e pedodonzia, lo studio garantisce un approccio clinico completo e mette al primo posto la prevenzione, il ripristino funzionale ed estetico dei denti e del sorriso.

Un’attività in crescita e che si presenta, attraverso la voce del responsabile amministrativo Luca Runci, nel video promozionale che vi proponiamo in pagina.

AMBULATORIO DENTISTICO LECCHESE

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30 (con orario continuato)

Sabato, dalle 8.30 alle 13.30.

Sede e recapiti

Via Cernaia, 16A

23900 Lecco

+39 0341 495061

info@ambulatoriodentisticolecchese.it