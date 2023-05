Creatori sono: Roberto Manfreda del chiosco Da Manfre e i fratelli Romeo e Ettore Vassena del bar Vitali di Acquate

“Il Gin sta riscuotendo molto successo ed essendo entrambi appassionati ci siamo detti: perchè non farne uno noi?”

MP – Il gin tutto lecchese “Mavà – T’hee faa el Gin” ha fatto il suo debutto lunedì sera, a Lecco, portando con sé una miscela esplosiva di amicizia, intesa, stima reciproca, collaborazione professionale, fantasia e un forte attaccamento alla città e al territorio.

La combinazione di “Ma” e “Va” rappresenta rispettivamente Manfreda, Roberto conosciuto da tutti come Manfre, gestore del chiosco “Da Manfre” situato in via Adda nella zona del ponte nuovo, e Vassena, che insieme al fratello Ettore gestisce il Bar Vitali ad Acquate.

“L’idea è nata qualche mese fa – spiegano Meo e Manfre – Il gin sta riscuotendo molto successo ed essendo entrambi appassionati di questa bevanda alcolica ci siamo detti: perchè non farne uno noi?“.

Da lì sono iniziate le prime trattative con diversi produttori, con l’obiettivo di collaborare con uno di loro per creare un nuovo gin. Dopo aver selezionato tre diverse varianti, Manfre e Meo sono passati alla fase del “product testing”, offrendo assaggi dei tre gin a un gruppo selezionato di clienti per determinare la scelta migliore.

“Mavà” è un gin secco che affascina il palato con un’impressione iniziale fresca e vivace. Le note agrumate emergono sin dal primo olfatto. Questi aromi di agrumi sono bilanciati da un leggero tocco amaro proveniente dal ginepro, l’ingrediente chiave del gin, mentre il fiore di loto conferisce un morbido sapore che rende piacevole il pizzicorio generato dalle due varietà di pepe.

Durante la fase di “product testing” è iniziata anche quella della ricerca del nome. “Non volevamo un nome troppo serioso. Ci piaceva l’idea di trovare un nome dialettale, che ne caratterizzasse ancora di più la territorialità. E’ stato Ettore a lanciare l’idea di Mavà, utilizzando le prime due lettere dei nostri cognomi che formano quell’esclamazione di stupore e incredulità, aggiungendo ‘T’hee faa el Gin’, scritto rigorosamente come insegna il vocabolario Italiano-Lecchese, Lecchese-Italiano di Angelo Biella, Virginia Favaro Lanzetti, Luciana Mondini e Gianfranco Scotti. A Gianluigi Fumagalli il compito invece di creare l’etichetta, mentre l’idea di trasformare la ‘I’ di Gin nel Lago di Como evidenziandone il ramo lecchese è stata di un affezionato cliente”.

Lunedì sera la presentazione e il lancio al chiosco “Da Manfre” dove hanno fatto capolino tanti affezionati clienti appassionati di gin e non solo.

“E’ stata una serata speciale. Sia per le molte persone che hanno partecipato, ma anche per il successo che ha avuto il ‘Mavà -T’hee faa el Gin’, che troverete nei nostri bar dove sarà possibile anche acquistarlo in bottiglia”.

La storia dietro il “Mavà – T’hee faa el Gin” rappresenta l’incontro di passioni, la fusione di ingredienti che vanno ben oltre quelli presenti nella sua ricetta. È l’amicizia tra Meo, Ettore e Manfre che ha dato vita a questa creazione, l’intesa che ha unito le loro menti creative, la stima reciproca che ha consolidato una collaborazione professionale fruttuosa. E, infine, è la fantasia e l’amore profondo per la città di Lecco e il suo territorio che sono stati versati nel cuore stesso di questa bevanda unica.

Il “Mavà – T’hee faa el Gin” ha conquistato il cuore degli affezionati clienti che hanno partecipato alla serata di presentazione. Ma non è solo un successo locale. Questa bevanda unica ha il potenziale per conquistare anche il resto del mondo dei bevitori di gin, portando con sé l’essenza autentica e la tradizione del territorio lecchese.