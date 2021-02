ANDE presenta Eiger: la giacca doppia per tutte le tue attività outdoor

MESSAGGIO PROMOZIONALE – ANDE presenta Eiger la giacca doppia che ti accompagna in tutte le tue attività outdoor: alpinismo, trekking, sci o una semplice passeggiata sulla neve.

L’unione della giacca esterna a quella interna consente di avere a disposizione una calda giacca, comoda e resistente all’acqua da utilizzare durante le stagioni più fredde per tutti gli sport outdoor in montagna.

Divisibili medianti comode cerniere e bottoni, le due giacche possono anche essere utilizzate singolarmente per avere sempre a disposizione un comodo guscio utilizzabile in caso di sport ad alta intensità ed in condizioni che richiedono protezione da acqua e vento, o una calda ed ergonomica giacca utilizzabile durante le attività sportive e/o in città.

