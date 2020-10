Ande torna a Lecco. Sabato l’apertura del negozio in viale Valsugana

Il celebre marchio riapre un negozio in città

Vasta gamma di scarpe, zaini e abbigliamento outdoor per la montagna

LECCO – Ande riapre a Lecco. La data da segnare in rosso sull’agenda è quella di sabato 10 ottobre, quando alle 9, al civico 17/A di viale Valsugana si apriranno le porte del nuovo negozio Ande, celebre marchio tutto lecchese di abbigliamento sportivo e attrezzatura da montagna.

Aldino Anghileri, coadiuvato dai figli Luca e Sara, dopo aver ricomprato nel 2018 il marchio che lui stesso aveva fondato nel 1978 con l’allora socio Fabizio Dell’Oro (Ande, acronimo dei due cognomi ANghileri – DEll’Oro), sabato riapre a Lecco un negozio dedicato al mondo dell’outdoor e della montagna.

“In questi due anni ci siamo focalizzati sullo studio del prodotto, in particolar modo su tre tipi: calzature (scarpe da trekking, running e trail running), zaini e abbigliamento outdoor per la montagna”, spiega Luca Anghileri.

Così come lo era stato nei primi anni 2000, un punto di forza del negozio Ande sarà il rapporto qualità-prezzo: “E’ una filosofia su cui Ande da sempre punta e su cui lo studio del prodotto si concentra – prosegue Luca – Ossia, offrire una collezione con materiali e capi funzionali, di qualità, accessibili a chiunque e che possano andare incontro alle diverse esigenze di chi va in montagna: dalla passeggiata ed il trek leggero a salite di carattere più alpinistico”.

Ma il negozio non sarà monomarca e proporrà anche altre linee di scarpe, abbigliamento e accessori con brand “amici” che da sempre Ande ha accolto nei propri negozi.

Apertura del negozio Ande quindi Sabato 10, alle ore 9. “Avremmo voluto salutare i lecchesi con un’inaugurazione come si deve – conclude Luca – ma viste le restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria abbiamo dovuto rinunciare. Tuttavia, per chi verrà a trovarci non mancherà un gadget di benvenuto”.