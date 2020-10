Ande torna… alla grande. In tanti all’apertura del nuovo Ande Point Lecco

Il noto marchio lecchese Ande ha riaperto a Lecco un proprio punto vendita

Tanta gente al debutto di sabato del negozio in Viale Valsugana

LECCO – Un marchio storico di abbigliamento sportivo e attrezzatura da montagna a cui i lecchesi (e non solo) sono affezionati: la dimostrazione è stata sabato quando in tanti hanno visitato il nuovo punto vendita di Ande appena inaugurato a Lecco. Una viavai di persone che per tutta la giornata ha animato l’Ande Point di Viale Valsugana.

“Siamo molto felici, non ci aspettavamo così tanta gente. Segno che Ande ha lasciato un bel ricordo e tanti ci stavano aspettando. La gente ci vuole bene, noi cerchiamo di essere onesti e pratici” commenta Aldino Anghileri che nel 1978 aveva fondato Ande.

Dopo una parentesi di qualche anno, il marchio è tornato ‘lecchese’ nel 2018, quando Anghileri ha deciso di riacquistarlo ed ora ecco il secondo passo importante, con la riapertura di un negozio Ande a Lecco. Un’avventura che vede il fondatore Aldino affiancato dai figli Luca e Sara.

“In questi due anni ci siamo focalizzati sullo studio del prodotto, in particolar modo su tre tipi: calzature (scarpe da trekking, running e trail running), zaini e abbigliamento outdoor per la montagna” ci aveva spiegato Luca Anghileri alla vigilia dell’apertura.

Così come lo era stato nei primi anni 2000, un punto di forza del negozio Ande è il rapporto qualità-prezzo: “E’ una filosofia su cui Ande da sempre punta – aggiunge Luca Anghileri – e su cui lo studio del prodotto si concentra. Ossia, offrire una collezione con materiali e capi funzionali, di qualità, accessibili a chiunque e che possano andare incontro alle diverse esigenze di chi va in montagna: dalla passeggiata ed il trek leggero a salite di carattere più alpinistico”.

Non un negozio monomarca quello di Ande a Lecco, nello store ci sono diverse linee di scarpe, abbigliamento e accessori di brand “amici” che da sempre Ande ha accolto nei propri negozi.

L’Ande Point Lecco si trova in Viale Valsugana 17/A a Lecco

Gli orari di apertura:

Lunedì 15.00 – 19.00

Martedì 9.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00

Mercoledì 9.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00

Giovedì 9.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00

Venerdì 9.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00

Sabato 9.00 – 12.30 / 15.00 – 19.00

Domenica CHIUSO