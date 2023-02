Anno di studio all’estero? Realizza il tuo sogno con International House Team Lingue

Diventa un Exchange Student: tante destinazioni ti aspettano!

M.P. – A tutti piace viaggiare, ma spesso possiamo ritagliarci solo qualche giorno per visitare un posto nuovo. Non è certo abbastanza per imparare una lingua straniera o conoscere la cultura degli altri paesi. Per questo motivo International House Team Lingue organizza esperienze all’estero più durature per tutti coloro che vogliono crescere e migliorarsi sempre di più.

Il dipartimento Tour Operator offre ai ragazzi delle superiori l’occasione di partire per un trimestre, semestre o anno in un paese estero, restando al fianco degli studenti e delle loro famiglie per tutto il percorso come punto di riferimento. I nostri programmi sono anche conformi al Bando ITACA di INPS che per i figli dei dipendenti pubblici assegna borse di studio che arrivano a coprire fino al 89% dei costi.

I ragazzi frequenteranno la scuola superiore del posto, vivranno in una famiglia ospitante, scopriranno nuove realtà e stili di vita. Potranno studiare nuove materie, praticare sport locali e vivere le tradizioni straniere. Al loro ritorno in Italia non solo avranno un bagaglio culturale e personale più ricco, ma saranno più indipendenti, conosceranno a fondo una lingua straniera e avranno una certificazione linguistica fondamentale per l’università e il lavoro.

Per i ragazzi e gli adulti che vogliono esperienza linguistiche all’estero, proponiamo vacanze studio di gruppo e individuali, oppure occasioni di lavoro all’estero come au-pair, tirocinio e PCTO.

Vuoi partire ma non sai la lingua? Ci pensiamo noi!

International House Team Lingue nasce come scuola di lingue: 40 anni di esperienza nel settore, riassunti nel motto “Never Stop Learning” e un’offerta formativa vastissima sono ciò che fa del centro una vera e propria eccellenza nel mondo delle scuole di lingue. La scuola ha quattro sedi: Merate, Como, Lecco e Sondrio; è affiliata a International House World Organisation, organizzazione mondiale che raccoglie le migliori scuole di lingua a livello internazionale, e membro di AISLi, Associazione Italiana Scuole di Lingue. È centro autorizzato per le certificazioni Cambridge English e LanguageCert, riconosciute a livello internazionale dalle università e dalle aziende.

Per i più piccoli organizziamo corsi di inglese e summer camp, mentre per ragazzi e adulti proponiamo oltre all’inglese, corsi di spagnolo, tedesco, francese, russo, cinese e giapponese. Alla fine del percorso lo studente sarà pronto ad ottenere una certificazione linguistica presso il nostro centro d’esame.

Non aspettate oltre dunque: visitate il sito della scuola per scoprire l’esperienza di studio che fa per voi e seguiteci sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati sulle innumerevoli iniziative di International House Team Lingue.

Merate – Via Laghetto 9

Como – Via Miani 9

Lecco – Via Ghislanzoni 4

Sondrio – Galleria Campello 4

T +39 039 9906600

www.ihteamlingue.it

facebook.com/IHTeamLingue

instagram.com/IHTeamLingue

tiktok.com/IHTeamLingue

