Apre a Bergamo l’Exclusive Mood Sexy shop, un nuovo modo di vivere la sessualità

M.P – Abbiamo incontrato Elio Pellicioli nel suo nuovissimo ed esclusivo “sex shop” in cui si respira un’aria decisamente nuova, in un ambito molto piacevole e molto confortevole.

Chi l’avrebbe mai detto, arrivi nella zona industriale adiacente Orio Center e L’aeroporto e dopo aver varcato il cancello, salito al primo piano, entri in un’atmosfera che non ti saresti mai aspettato.

Fiori, librerie su cui sono esposti una selezione dei migliori sex toys e ciò che riguarda il benessere sessuale per un ingrosso e vendita on line ma non solo, dove le persone posso venire a visionare i loro prodotti preferiti e infine acquistarli.

Cosa ti ha portato dopo molti anni ad aprire un altro punto vendita nella tua città di Bergamo?

Bergamo oggi è diventata un crocevia di persone che vengono da tutta la provincia e anche da tutta Italia e dall’estero grazie a un aeroporto molto funzionale e uno dei centri commerciali più grandi d’Italia Orio center.

Bergamo è una città molto viva e aperta rispetto a Lecco e credo anche in grado di accogliere con più entusiasmo nuove iniziative come la mia, mi auguro.

Parlo di nuove iniziative perché a dire il vero non si tratta di un vero e proprio sex shop aperto al pubblico tutti i giorni con degli orari prestabiliti ma di un luogo che integra più servizi tutti dedicati al benessere sessuale e intimo esclusivamente su appuntamento e per ora solo la domenica e dove la privacy e l’accoglienza la fanno ‘da padrona’.

A quanto pare si tratta di un’assoluta novità nell’ambito della vendita di sex toys, come si chiama questa iniziativa?

Exclusive Mood, un nuovo modo di vivere la sessualità… appunto, ma all’estero e in alcuni paesi come l’America già da tempo si integra la vendita dei sex toys con il supporto di uno o più consulenti.

Come e quando è nata l’esigenza di creare la figura del Sensuality Coach e come lo si diventa?

Dopo anni di studio e con un’esperienza di ben 30 anni nel mondo dei giochi per adulti arricchita da incontri con migliaia di persone differenti per anagrafe, professione, e titolo di studio, ho sentito l’esigenza di dare un contributo in più per avvicinarmi maggiormente alle esigenze dei miei clienti.

In primis, un luogo dove poter venire con il/la propria partner o soli/e dove fosse garantita la massima privacy durante gli acquisti o le sessioni di coaching e in secondo luogo dove ci fosse oltre che un venditore, un professionista in grado di capire le effettive esigenze sessuali o intime del cliente che andassero oltre gli aspetti tecnici del prodotto stesso; un sensuality coach per l’appunto.

Il Sensuality Coach è un professionista che ha un’alta conoscenza di ciò che rappresenta il piacere e il benessere sessuale e vi supporta nel raggiungimento dei vostri più intimi desideri. Una donna, un uomo o una coppia si affida a lui per iniziare o integrare un percorso, con l’utilizzo del gioco attraverso l’utilizzo dei sex toys e molto altro.

La nostra vita sessuale cambia in base alla vita, ambiente ed età: un Sensuality Coach vi può consigliare su alcuni aspetti della sessualità che volete migliorare e dare il prodotto giusto e adatto a voi e al vostro partner per non sbagliare. L’obiettivo è quello ed è importantissimo, ed io come realtà innovativa attiva da molti anni nel settore dei giochi per adulti, vi conduco, attraverso modalità di ascolto e incontri originali e attuali, in un nuovo modo di concepire la sessualità individuale, senza alcune restrizioni tra una clientela più giovane e non.

Come è stata accolta la novità?

Da subito c’è stata molta curiosità per vedere che aria si respira qui all’Exclusive Mood e le chiamate per fare una visita gratuita di sopralluogo sono state numerose ma non per tutte è stato possibile fissare un appuntamento perché i giorni di apertura del nostro punto vendita per ora sono solo domenicali e il numero di visite è limitato.

Anche i primi clienti non sono tardati ad arrivare e, piacevolmente stupiti e sorpresi del contesto, si sono complimentati e hanno fatto i loro primi acquisti lontani da occhi indiscreti.

Chi sono i clienti?

In particolare donne, uomini e coppie che vanno dai 35 ai 60 anni con una clientela sempre maggiore di ragazze e ragazzi che vanno dai 18 ai 30 anni, ma anche la terza età con un pizzico di imbarazzo e timore si sta avvicinando. È forse questa la chiave per vivere una vita sessuale appagante? Io credo di sì.

Elio Pellicioli, è inoltre titolare oramai da 30 anni del sexy shop di Lecco della (si può dire storica) attività che a dispetto di molte altre procede bene. Per quanto spesso argomento tabù, il mondo del sesso e quello della crescita personale è per Elio, Sensuality Coach e imprenditore, nato e residente a Bergamo, fonte di reddito e di grandi soddisfazioni. Abbiamo così avuto modo di scoprire qual è il segreto che tiene in piedi la sua attività, oltre che qualche curiosità sulla sua vasta clientela, lecchese, bergamasca e non.

Come mai hai deciso di intraprendere proprio questa tipologia di attività e perché a Bergamo?

Molti anni fa, quando ho deciso di aprire il primo negozio, Lecco era ancora zona “scoperta” e per questo avevo deciso (insieme al mio ex socio) di aprirlo in quella città che mi ha dato molto da un punto di vista professionale ed economico.

Sono stati tempi duri, avevo tutti contro: preti, cittadini e chi ne ha più ne metta tutti pronti a crocifiggermi ma non le istituzioni comprese le forze dei carabinieri e polizia che mi hanno sempre rispettato e su cui (mi hanno detto) avrei potuto contare nel caso ci fosse stato qualcuno che avesse fatto gesti inconsulti.

Oggi dopo trent’anni di lontananza dalla mia città e con il desiderio di avere un impatto più forte e positivo all’interno della sfera più intima delle persone ho deciso di tornare a Bergamo con un bagaglio esperienziale arricchito da 17 anni di studi.

Prima di salutarci, vuoi aggiungere qualcos’altro sul tuo nuovo progetto?

Non esiste benessere sessuale senza educazione sessuale; la serenità emotiva e un buon repertorio di pratiche erotiche, aumenta la sicurezza personale e l’apertura mentale perché vi consente di superare i vostri limiti e di crescere.

In sintesi: vivi, divertiti e osa.

Exclusive mood è un ambiente in cui sentirsi liberi di esprimere la propria sessualità senza tabù e il timore di essere giudicati.

Exclusive mood è un nuovo modo di vivere la propria intimità alla scoperta dell’Eros, il motore di ogni nostra azione, un concetto che unisce psicologia e piacere.

Exclusive mood ti porterà ad esplorare in un’atmosfera unica nuovi mondi e modi di giocare, che soddisferanno le tue curiosità nella sfera più intima e personale.

Per maggiori informazioni digitate sul vostro motore di ricerca Sexy Shop Exclusive Mood Bergamo oppure visitate il sito www.exclusivemood.it e la pagina Instagram https://www.instagram.com/exclusivemoodstudio/