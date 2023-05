Accesso rigorosamente riservato solo ai capelli ricci

Sara Ratti, titolare del salone: “La nostra mission è quella di fare in modo che le donne con i capelli ricci li apprezzino e li valorizzino”

MP – Arricciaspiccia parrucchiere e salone di bellezza che ha fatto dell’hair styling riccio la sua specialità, da oggi, martedì 16 maggio, si è trasferito nella nuova sede di via Parini, offrendo uno spazio ampio, elegante e accogliente per tutte le donne che desiderano esaltare al massimo la bellezza dei loro ricci.

Dopo aver conquistato il cuore delle “ricce” nella sua vecchia sede di via Sassi sempre a Lecco, Arricciaspiccia ha deciso di prendere una nuova direzione, aprendo le porte a un ambiente ancora più accogliente e raffinato. La nuova sede di via Parini, situata in una posizione privilegiata a ridosso del lungolago di Lecco, è stata appositamente progettata per soddisfare le esigenze delle donne con i capelli ricci, offrendo un luogo in cui possono sentirsi a loro agio e circondate da professionisti che comprendono appieno la loro texture unica.

L’entrata nel nuovo Arricciaspiccia è un’esperienza di pura eleganza. Gli interni sono caratterizzati da un mix armonioso di tonalità ricercate e dettagli sofisticati, creando un’atmosfera che incanta sin dal primo istante. I toni neutri delle pareti si fondono con l’essenzialità dall’arredo e un’illuminazione studiata, creando uno spazio che emana raffinatezza e tranquillità. Ogni dettaglio è stato curato con attenzione per offrire alle clienti un’esperienza unica e memorabile.

Una delle innovazioni più rilevanti del nuovo Arricciaspiccia è lo spazio ampio e ben organizzato dedicato alle pettinature ricce. Ogni stazione di lavoro è dotata di strumenti all’avanguardia e di prodotti specifici per i capelli ricci, garantendo un servizio di alta qualità. Grazie all’ampia disposizione degli spazi, le clienti possono godere di privacy e comfort mentre le professioniste lavorano sulle loro chiome, creando pettinature che rispecchiano appieno la personalità e lo stile individuale.

“Non posso che essere soddisfatta di questa nuova sede – spiega la titolare Sara Ratti – Il team è cresciuto, le clienti sono aumentate e avevamo necessità di uno spazio più ampio. Così eccoci qui nella nuova sede di via Parini”.

La vera e propria svolta è arrivata quando Sara ha deciso di specializzarsi nella cura e nel taglio dei soli capelli ricci.

“Per anni ho cercato di trovare una soluzione per i capelli ricci, un problema che io stessa mi trovo ad affrontare. Così mi sono messa a studiare nuove tecniche, a sperimentare nuovi prodotti arrivando a creare un taglio esclusivo: l’A.C.M. ovvero Arriccia Curly Metod. Poi mi sono dedicata alla ricerca con l’obbiettivo di creare nuovi prodotti esclusivamente naturali, arrivando a creare una mia linea personalizzata, realizzata con erbe ayurvediche. Oggi posso dire che taglio e prodotti hanno raggiunto standard qualitativi elevati arrivando a soddisfare tutte le esigenze delle donne ricce. La nostra mission è quella di fare in modo che le donne con i capelli ricci li apprezzino e li valorizzino, evitando che li stravolgano e li maltrattino attraverso stirature chimiche e non solo”.

Ma Arricciaspiccia, marchio registrato, non è solo sinonimo di taglio e cura dei capelli ricci. “Chi viene da noi per la prima volta riceve una consulenza personale sulla gestione del capello di circa un’ora e mezza – spiega Sara – Insegniamo il metodo, la manipolazione, i trattamenti e la routine da seguire a casa, che supportiamo a distanza con tutorial e video. Nulla qui è lasciato al caso, si segue un percorso personalizzato e ben preciso a tal punto che posso dire che il 100% delle nostre clienti sono soddisfatte”.

Sara è supportata da un team di professioniste giovani e altamente professionali: “Con me lavorano quattro ragazze: Marzia che si occupa della reception, della gestione commerciale e della parte Social; Chiara il mio braccio destro capace di gestire ogni situazione in qualsiasi momenti; poi Valeria la più giovane che sta maturando una grande esperienza e Sharon ultima arrivata la quale si sta specializzando nella consulenza, nel delicato lavoro dei massaggi oltre a quello del taglio”.

Team che tra poco aumenterà ulteriormente: “Accoglieremo presto una nuova collega, specializzata nella cura e nel trattamento dei dei capelli Afro”.

Ma le novità di Arricciaspiccia non finiscono qui: “Tra poco uscirà il numero zero della nostra rivista, una sorta di house organ dedicato al mondo dei capelli ricci. Un’inziativa che avrà cadenza trimestrale e che auspico possa essere accolta con entusiasmo da tutte le nostre clienti”.

Un traguardo per Sara che in realtà sta per diventare un vero e proprio trampolino di lancio: “Per ora resta una mia ambizione, ma l’obiettivo è quello di aprire altri negozi Arricciaspiccia in Italia e chissà, magari approdare anche in Spagna”.

Infine, ma non da ultimo, alle prime 25 clienti che scaricheranno il coupon dal sito Arricciaspiccia.it, potranno usufruire di un buono da 25 euro scaricabile cliccando sul pulsante qui sotto