Arriva lo Sportello Online: tutte le tue utenze idriche a portata di clic!

Gestisci bollette, pagamenti e pratiche amministrative in autonomia, 24 ore su 24, direttamente da casa, con semplicità e trasparenza

Lario Reti Holding compie un nuovo passo verso la digitalizzazione dei servizi al cittadino con il lancio dello Sportello Online, la piattaforma che permette agli utenti del Servizio Idrico della provincia di Lecco di gestire gratuitamente ed in piena autonomia le proprie utenze, direttamente da casa, in qualsiasi momento.

Un servizio pensato per dare piena autonomia agli utenti, semplificando l’attivazione di pratiche e offrendo un’esperienza più immediata, completa e accessibile.

Il servizio è completamente gratuito ed è raggiungibile 24 ore su 24 al seguente link: sportello.larioreti.it

Cosa puoi fare con lo Sportello Online?

Accedendo da smartphone, computer o tablet, i clienti di Lario Reti Holding possono svolgere in autonomia tutte le principali operazioni amministrative, tra cui:

• Consultare la bolletta e verificare lo stato dei pagamenti.

• Pagare le bollette.

• Comunicare l’autolettura del contatore.

• Attivare la domiciliazione bancaria, la ricezione della bolletta via e-mail e il servizio Avvisami.

• Visualizzare i dettagli della propria utenza, come consumi, contratto e modalità di pagamento attiva.

• Visualizzare ed aggiornare i propri contatti (e-mail, cellulare, indirizzo di recapito di fatture e comunicazioni).

• Consultare lo storico delle letture.

• Richiedere la voltura di un contratto senza interruzione del servizio.

… e molte altre funzioni in continuo aggiornamento.

Registrazione semplice e immediata

Per accedere allo Sportello è sufficiente un indirizzo e-mail personale e il codice anagrafico della propria utenza, presente su tutte le bollette.

La procedura di registrazione è semplice ed immediata, e, in caso di necessità, è supportata da un manuale scaricabile direttamente dalla homepage della piattaforma.

Una volta registrato, troverai un’interfaccia grafica dello sportello chiara e intuitiva.

Monitoraggio trasparente delle pratiche

Ogni pratica inviata tramite lo Sportello Online viene tracciata e può essere monitorata passo dopo passo nella sezione “Moduli e Pratiche”. Qui, l’utente può verificare il numero identificativo, lo stato di avanzamento e l’esito della propria richiesta.

In caso di necessità, potrai sempre ricevere assistenza da un operatore del nostro servizio clienti, contattando il Numero Verde gratuito di Lario Reti Holding 800 08 55 88.

Gratuito e sempre a disposizione

Le novità in arrivo nel 2026

Nel corso del 2026 lo Sportello Online sarà ulteriormente potenziato con nuove funzionalità, pensate per ampliare il numero e la tipologia di pratiche gestibili in autonomia da casa. Tra le principali evoluzioni previste:

• Connessione con Lario Reti Holding via chat e Whatsapp: ricevere assistenza diventa facile come mandare un messaggio.

• Sviluppo di ulteriori servizi digitali, che permetteranno di completare online tutte le principali richieste e operazioni, senza necessità di recarsi agli sportelli.

• Integrazione per gli amministratori di condominio, che potranno visualizzare e gestire più utenze da un unico cruscotto/pannello, semplificando attività e controlli per strutture con più unità.

• Sezione dedicata ai professionisti (architetti, geometri, ecc) per la gestione elettronica e paperless di tutti gli adempimenti relativi alle pratiche svolte per conto dei clienti

• Uno sportello dedicato alle utenze industriali, ulteriormente arricchito da funzioni interattive specifiche per agevolare gli adempimenti ambientali e normativi

Un percorso di innovazione continua, con l’obiettivo di rendere l’accesso al servizio idrico sempre più semplice, immediato e a misura di cittadino su sportello.larioreti.it.