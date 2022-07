Un grande successo firmato Messa T. per l’evento di presentazione della nuova Renault Megane E-Tech 100% electric

M. P. – Mercoledì scorso la concessionaria Messa T ha svelato la Nuova Renault Megane E-Tech 100% electric: un’occasione speciale per mostrare al pubblico la grande novità di casa Renault e inaugurare la nuova generazione elettrica caratterizzata da nuovi standard di design, piacere di guida, tecnologia e connettività. La nuova Megane è infatti l’auto simbolo della Renaulution: è il primo modello, emblema della “Nouvelle Vague” di Renault.

A condurre la serata nella sede principale della Messa T. SpA, la concessionaria di Monza in via Boccioni 2, c’era Riccardo Messa, titolare insieme alla famiglia del Gruppo Messa, che dopo aver accolto e salutato i suoi ospiti ha presentato la nuova vettura e ha rivelato le sue caratteristiche principali; frutto del lavoro di ricerca e sviluppo di Renault, Megane è dotata di un’autonomia fino a 470 km (300 km con la batteria da 40 kWh).

La serata è proseguita con un piacevole aperitivo con bollicine per festeggiare la nuova arrivata.

E’ stato un evento di grande successo e di forte risonanza mediatica grazie anche alla presenza delle principali testate giornaliste locali, pronte a fotografare e ammirare Megane E-Tech.

La Concessionaria Messa vi aspetta nelle sedi di Monza, Vimercate e Merate per farvi provare su strada Nuova Megane E-Tech 100% Electric, potrete così vivere anche voi un’esperienza di guida davvero indimenticabile!

– MONZA: via Boccioni 2

– VIMERCATE: via Trezzo 480

– MERATE: VIA Bergamo 78

www.messa.it

NUOVA RENAULT MEGANE E-TECH 100% ELECTRIC

UN DESIGN INEDITO: corpo da berlina compatta, stile crossover, posteriore scolpito e linee sportive. Il suo profilo aerodinamico offre un look elegante e una guida esaltante. Le ruote da 20”, la firma luminosa Full LED, i fari posteriori ad effetto 3D iridescente e gli inserti dorati della carrozzeria rivelano un design davvero rivoluzionario e accattivante.

Un abitacolo reinventato, dove tutto è stato studiato per garantire un’esperienza di guida elettrica esclusiva. Dal sedile conducente, con regolazione anche lombare (secondo le versioni), fino alla facilità con cui potete sfiorare l’ampio schermo openR da 774 cm² a forma di L, il più ampio spazio digitale della categoria.

Caricatore smartphone wireless, porte USB-C anteriori e posteriori, console centrale, 33 l di vani portaoggetti centrali e laterali e un volume del bagagliaio di 440 l, per rendere la vita a bordo semplicemente perfetta.

UNA NUOVA ERA TECNOLOGICA: nuovo sistema multimediale openR link con Google integrato, potete configurare fino a 5 account Google per ritrovare tutte le tue app preferite senza dover collegare lo smartphone, 26 sistemi di assistenza alla guida, inedite animazioni luminose e il nuovo ed esclusivo HARMAN KARDON Premium Sound System, che offre i più alti livelli di definizione audio.

UN’ESPERIENZA DI GUIDA ELETTRICA: nuovo motore (130 cv e 220 cv con accelerazione 0-100 km in 7,4s), frenata rigenerativa a 4 livelli con palette cambio al volante, agilità di guida e reattività dello sterzo, nuova batteria (40 kWh per 300 km WLTP di autonomia e 60 kWh fino a 470 km WLTP), e polivalenza di ricarica (AC22 per le versioni 40 kWh e AC22+DC130 per le versioni 60 kWh). La nuova piattaforma CMF-EV è dotata di una batteria ultrasottile da 60 kWh e di un motore elettrico compatto da 160 kW. La distribuzione ottimizzata del peso, il passo allungato, il pianale completamente piatto e il baricentro basso incrementano l’agilità e aumentano lo spazio a bordo.

Megane E-Tech electric è una delle vetture più leggere della sua categoria (1.620 kg). Un sistema di bordo regola automaticamente la temperatura della batteria e del motore. A parità di potenza e indipendentemente dalle condizioni esterne, potrete usufruire di una maggiore autonomia.

La ricerca di un’aerodinamicità innovativa contribuisce anche a incrementare l’autonomia. L’altezza contenuta, il tetto spiovente, gli pneumatici a fianchi stretti, i paraurti scolpiti e le maniglie a scomparsa delle porte sono altrettanti elementi che contribuiscono all’efficienza dell’aerodinamica.

MASSIMA SICUREZZA: I 26 sistemi avanzati di assistenza alla guida e le innovative soluzioni tecnologiche per la sicurezza rendono i vostri viaggi ancor più sicuri, riducendo il rischio di incidenti.