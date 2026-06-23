Artigianato: con Cisl una rete di tutele e contributi per i lavoratori

LECCO – Il settore dell’artigianato rappresenta uno dei motori trainanti dell’economia locale, ma quanti lavoratori dipendenti conoscono davvero i propri diritti, i bonus e le tutele a loro dedicati? Spesso molte opportunità fornite dalla bilateralità rimangono inutilizzate per mancanza di informazione. Per rispondere a questo bisogno, la CISL Monza Brianza Lecco ha istituito un dipartimento dedicato esclusivamente alla tutela e al miglioramento delle condizioni dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che applicano i contratti collettivi nazionali e regionali.

L’obiettivo è chiaro: offrire un punto di riferimento concreto che spazia dal controllo della busta paga al welfare familiare, fino alla sicurezza sul luogo di lavoro.

La tutela sindacale

Il primo pilastro del servizio riguarda i diritti contrattuali e la quotidianità lavorativa. Gli operatori offrono supporto mirato per la verifica delle buste paga, il controllo della correttezza dell’inquadramento professionale e tutelando i lavoratori nelle situazioni di crisi aziendale per l’attivazione delle procedure legate al Fondo FSBA (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato).

Un “paracadute” economico: i rimborsi e i contributi dei Fondi ELBA, WILA e SANARTI

Uno degli aspetti più vantaggiosi, e spesso meno noti, riguarda le prestazioni economiche e i rimborsi socio-sanitari erogati dagli enti bilaterali e dai fondi integrativi che spettano a tutti i lavoratori delle aziende artigiane.

Le opportunità sono suddivise principalmente su tre canali: ELBA, WILA e SANARTI

ELBA, l’Ente Lombardo Bilaterale Artigiano, interviene con aiuti diretti per i lavoratori e le loro famiglie. Tra i contributi principali troviamo i rimborsi per le spese di acquisto libri scolastici (175€/anno), per i centri estivi (300€/anno) e per il trasporto pubblico (200€/anno). E ancora: per le attività culturali (libri, teatro, cinema, mostre e concerti) spetta un rimborso di 200€, mentre per le attività sportive (ad esempio l’abbonamento della palestra) l’importo sale a 250€ all’anno. Sono poi previste borse di studio per il raggiungimento di traguardi scolastici: da € 400 a 500 euro per diploma/laurea del lavoratore studente, € 500 per diploma scuola secondaria di 2° grado dei figli, € 400 per iscrizione al 2° o 3° anno laurea triennale/magistrale dei figli.

Anche sulle spese per la casa ELBA interviene con sostanziosi contributi: a chi è in affitto spetta un contributo di 250 € all’anno mentre coloro che hanno acceso un mutuo per la prima casa beneficiano di un contributo di 500€ per la stipula del contratto e di 250€ di rimborso sui canoni versati. Altri vantaggi sono legati più strettamente alla vita lavorativa: agli apprendisti che nell’anno conseguono la qualifica di operaio o impiegato spetta un incentivo di 400 €; ai lavoratori con almeno 18 anni di anzianità in azienda 150€. In caso di sospensione dell’attività lavorativa in FSBA per più di 10 giorni il Fondo interviene con un sostegno economico fino a 300€.

Il secondo fondo che eroga sostanziosi contributi è W.I.L.A., il Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato, che interviene a supporto della genitorialità e della salute con prestazioni mirate: fino a 700 € per la retta dell’asilo nido e un’indennità di 20 € al giorno (fino a 90 giorni) per la maternità/paternità facoltativa. Fino a 500 € per le spese ortodontiche, fino a 1.200€ per il rimborso della badante per l’assistenza medica di genitori o suoceri e fino a 1.400 € in caso di ricovero in RSA dei familiari. In caso di disabilità di figli o coniugi spetta un contributo economico che può arrivare a 1.500€ all’anno.

Infine c’è SAN.ARTI., il Fondo Sanitario Integrativo, una vera e propria mutua sanitaria che copre prestazioni mediche: pacchetti di prevenzione gratuiti (cardiologici, oncologici, oculistici) e fino a 1.200 € all’anno per visite specialistiche in strutture UniSalute, fino a 120.000 € all’anno per interventi in strutture private convenzionate, oltre a 600 € di rimborso per i ticket del Servizio Sanitario Nazionale, fino a 3.200€ all’anno per interventi di implantologia due pulizie dei denti gratuite all’anno e un piano sanitario completamente gratuito per i figli minorenni.

La previdenza complementare: il domani si costruisce oggi

Nel settore artigiano, la pianificazione del proprio futuro pensionistico passa da FON.TE, il Fondo Pensione Complementare di riferimento. Informarsi correttamente sui vantaggi fiscali e sui contributi del datore di lavoro è fondamentale per garantirsi una stabilità economica al termine della carriera lavorativa.

Sicurezza sul posto di lavoro: il ruolo del RLST

La salute nei luoghi di lavoro non è un optional. Nelle piccole realtà artigiane, dove raramente è presente un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) interno, la legge prevede la figura del RLST (Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza). Questa figura ha il compito di visionare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), collaborare con le figure aziendali che si occupano di sicurezza affinché l’ambiente di lavoro sia salubre e sicuro e i lavoratori siano correttamente informati e formati in materia.

L’invito del sindacato a tutti i lavoratori del comparto è quello di non rinunciare ai propri diritti e alle agevolazioni previste dai contratti: un appuntamento agli sportelli dedicati può fare una concreta differenza per il bilancio familiare.

TUTELA SINDACALE:

Denise Milan: tel. 335/7576618 – d.milan@cisl.it

CONTRIBUTI E RIMBORSI ELBA, WILA e SANARTI

Massimo Bertarini: tel. 335/6042542 – m.bertarini@cisl.it

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Isilda Armando: tel. 345/6701550 – i.armando@cisl.it