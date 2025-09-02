Tre serate per raccontare l’autunno con piatti creativi e ingredienti locali: funghi, castagne, formaggi e champagne

Primo appuntamento sabato 13 settembre con “I Profumi del Bosco”.

“Radici & Orizzonti” la proposta gourmet sempre disponibile da gustare a pranzo e a cena!

Con l’arrivo dell’autunno, la natura si veste di colori caldi, profumi intensi e sapori profondi.

Da Carozzi – Formaggeria con cucina, nel cuore della Valsassina a Pasturo (20 minuti da Lecco e 50 da Milano), celebra questa stagione suggestiva con un nuovo ciclo di tre cene gourmet, pensate per raccontare il cambiamento attraverso ingredienti d’eccellenza e piatti che uniscono tecnica, creatività e memoria gastronomica.

Il calendario si apre sabato 13 settembre con “I Profumi di Bosco”, una cena degustazione che invita gli ospiti a immergersi nell’atmosfera ovattata del sottobosco autunnale. Funghi, radici, foglie cadute e aromi avvolgenti si intrecciano in un percorso sensoriale che evoca nebbie leggere e consistenze avvolgenti. Ogni piatto è pensato per raccontare l’anima più intima del bosco, tra natura e cucina d’autore.

Sabato 11 ottobre sarà la volta di “Sfumature di Castagne”, un omaggio elegante e creativo al frutto simbolo dell’autunno. La castagna si fa protagonista assoluta, trasformandosi da ingrediente familiare a chiave di lettura raffinata di un intero menù. Una cena per chi ama i sapori autentici ma cerca nuove emozioni, tra polvere di castagne, selvaggina e dolci memorie di montagna.

A chiudere il ciclo, sabato 15 novembre, torna una delle serate più attese del calendario Da Carozzi: “Formaggi & Champagne”, giunta con successo alla terza edizione. Una cena elegante e coinvolgente, dove le bollicine francesi incontrano la profondità e la complessità dei formaggi Carozzi in abbinamenti pensati per sorprendere. Un’esperienza sensoriale tra equilibrio, estro e sapore, per celebrare l’autunno con un tocco di brillantezza.

Ogni appuntamento è concepito come un viaggio nel gusto, con menù curati nei minimi dettagli e un’atmosfera costruita intorno al tema della serata.

“Radici & Orizzonti”: la Gourmet Selection da gustare sempre!

In perfetta sintonia con lo spirito delle cene gourmet, Da Carozzi presenta “Radici & Orizzonti”, una selezione esclusiva di piatti pensati per esaltare i sapori di ieri e le possibilità di domani.

Un menù che nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, tra la solidità delle radici – quelle che affondano nella Valsassina e nella sua cultura casearia – e l’apertura verso nuovi ingredienti, tecniche e visioni del gusto.

L’esperienza si apre con un blind test, un assaggio guidato alla cieca pensato per risvegliare i sensi e accendere la curiosità. Un gioco sensoriale, un antipasto fuori dagli schemi che prepara il palato al percorso che seguirà.

Radici & Orizzonti è pensata per chi desidera vivere l’esperienza gourmet in ogni stagione disponibile su prenotazione sia a pranzo che a cena, è un’idea originale da regalare o da condividere, perfetta per chi ama scoprire nuovi orizzonti di gusto…

Tutte le proposte gourmet, sono accompagnate da vini selezionati in abbinamento, inclusi nella quota di partecipazione

I posti sono limitati e la prenotazione è fortemente consigliata.

Per info e prenotazioni: dacarozzi.it