AVVISO – Comune di Colico (Provincia di Lecco)

AVVISO DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AGLI ATTI DEL P.G.T. DEL COMUNE DI COLICO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI IN VIA AL CONFINE/STRADA GRANDA,

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.

Il Responsabile della Struttura n. 3

ai sensi del 4° comma dell’art. 13 L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

RENDE NOTO

che gli atti relativi al procedimento di VARIANTE AGLI ATTI DEL P.G.T. DEL COMUNE DI COLICO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI IN VIA AL CONFINE/STRADA GRANDA, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2019, unitamente alla stessa delibera, saranno depositati in libera visione al pubblico presso la Struttura n. 3, negli orari di apertura al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e cioè dal 25.09.2019 al 25.10.2019 e saranno disponibili sul sito web del Comune di Colico.

Durante tale periodo, chiunque ha la facoltà di prenderne visione ed entro i successivi 30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine di cui innanzi, e cioè fino al 24.11.2019 (considerato che il 24 è domenica, tale termine sarà prorogato al giorno 25.11.2019), possono essere presentate all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico, eventuali osservazioni in duplice copia in carta semplice.

Colico, lì 25.09.2019

Programmazione – Gestione – Valorizzazione

e Sviluppo del Territorio

(Geom. Bruno Mazzina)