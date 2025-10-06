Dal latte di capra alle specialità artigianali nel cuore delle montagne lecchesi

Oltre ai formaggi, l’Azienda Agricola Deviscio accoglie ospiti nell’agriturismo panoramico sul Resegone

Lecco, Località Deviscio. A pochi minuti dalla città di Lecco, ma immersa nel silenzio del Resegone, la nostra montagna, l’Azienda Agricola Deviscio è una piccola realtà agricola a conduzione familiare nata 10 anni fa dal desiderio di riportare in vita un luogo speciale e trasformarlo in qualcosa di buono. In tutti i sensi!

Una storia che riparte dal latte

La storia di Deviscio, in realtà, comincia più di quarant’anni fa, quando Franco Ferrari decide di investire su questo angolo di montagna lecchese allevando bovini da latte. Col tempo questa esperienza si conclude, ma non il legame con Deviscio. Qualche anno dopo Franco, insieme ai figli Chiara e Agostino, torna in campo con una nuova visione: ripartire dal latte, ma questa volta di capra, con il sogno – ambizioso ma sincero – di fare un giorno il miglior formaggio di capra!

“Sappiamo che abbiamo ancora strada da fare per raggiungere il top – dice Chiara Ferrari – Ma ci lavoriamo ogni giorno, cercando di fare quotidianamente un passo avanti. L’obiettivo è quello di avere ogni giorno un prodotto migliore del giorno precedente”.

Un lavoro che inizia dagli animali

“Alleviamo capre Camosciate delle Alpi, una razza resistente, elegante, adatta al nostro ambiente – aggiunge Chiara –. Per noi il benessere degli animali non è uno slogan, è la base di tutto: se stanno bene loro, il latte è migliore e i formaggi parlano da soli. Ogni giorno, in stalla, Giovanni impara ad osservarle, capirle, prendersene cura con attenzione. E il latte, il nostro punto di partenza, non viaggia, non aspetta: Claudia lo lavora giornalmente nel nostro piccolo caseificio poche ore dopo la mungitura”.

Un caseificio artigianale in montagna

“Produciamo formaggi solo con il nostro latte e in quantità limitate. Il nostro caseificio è stato costruito con attenzione: seguiamo ogni fase, dalla coagulazione alla stagionatura. A volte sbagliamo, a volte ci sorprendiamo, ma in ogni caso ci serve a migliorare”.

I formaggi Deviscio: un’identità in costruzione

“Abbiamo iniziato con i classici – robiola, caprino fresco – ma oggi proviamo a spingerci un po’ oltre. Ogni formaggio – spiega Agostino – ha la sua personalità, e ogni stagione gli dà un carattere diverso. I nostri prodotti d’oggi? Robiola fresca: la più semplice, e forse la più difficile. Quando è buona, è cremosa, viva, pulita. Poi il Capra Blu: il nostro erborinato. Non sempre viene perfetto, ma quando riesce ha una complessità che ci sorprende. E ancora Quadrotto, Caciotta, Stagionati: formaggi con cui sperimentiamo, proviamo diverse stagionature e aromi. A volte ci chiediamo se abbiamo trovato la ‘ricetta giusta’. Ma poi capiamo che è un percorso. Ogni forma ci insegna qualcosa”.

Non solo formaggio: ospitalità, natura, relazioni

Deviscio è anche agriturismo: “L’idea che ci guida è di accogliere come vorremmo essere accolti noi! Ospitare le persone ci aiuta a raccontare quello che facciamo, ma anche a vederlo con occhi nuovi”.

Un obiettivo grande, ma reale

“L’obiettivo che ci siamo dati alla partenza di questa avventura – concludono con perentoria e sincera ironia Chiara e Agostino – è stato quello di fare il formaggio di capra… migliore del mondo! Il nostro claim ‘Road To The Top’ è un modo per avere un pungolo che sempre ci sollecita a fare bene, e più bene, e meglio ancora… Ci scherziamo sopra, ma fino a un certo punto. Ogni giorno ci poniamo domande: possiamo fare meglio? Possiamo essere più coerenti, più puliti, più rispettosi del latte? La risposta è quasi sempre sì. Ed è per questo che continuiamo. Siamo in cammino. Alcuni formaggi ci fanno sorridere, altri ci insegnano qualcosa. Ma tutti portano con sé il nostro impegno”.

AGRITURISMO DEVISCIO

Località Deviscio, 3 – LECCO – Cap 23900

Telefono: +39 342 881 5043