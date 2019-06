Baia di Parè: Residenze Giardini del Lago

Un progetto unico e all’avanguardia in un luogo incantevole

Borrelli: “Soddisfatti dell’ottima intesa tra il Gruppo Colombo e Gruppo Immobiliare Gabetti Property Solutions”

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Un luogo unico quello in cui stanno sorgendo le Residenze Giardini del Lago, un progetto altrettanto unico per Lecco e provincia che trova spazio in una cornice naturale mozzafiato con grandi spazi verdi, il lago e le montagne.

Residenze Giardini del Lago è un intervento di riqualificazione affidato al Gruppo Colombo, un’importante azienda di Lecco che da cinque generazioni vanta progetti prestigiosi.

Situate nella splendida Baia di Parè, le Residenze Giardini del Lago hanno raccolto numerosi consensi ed è stato definito dagli acquirenti “un posto ideale per vivere”.

“È un cantiere che ha catturato l’attenzione non solo dei lecchesi ma anche di persone provenienti dalla Brianza e da Milano – spiega Ernesto Borrelli, responsabile della sede di Lecco del Gruppo Immobiliare Gabetti Property Solutions – I lavori stanno proseguendo secondo il cronoprogramma, pertanto i tempi di consegna non potranno che essere rispettati”.

Da novembre, quando sono iniziati i lavori, ad oggi, due dei quattro edifici stanno già sorgendo. Diverse le soluzioni abitative proposte che vanno dal bilocale al quadrilocale con giardino al fine di soddisfare ogni specifica esigenza. Meritano una menzione a parte gli appartamenti posti all’ultimo piano che giovano di un collegamento diretto con il magnifico tetto-giardino.

Il ventaglio di soluzioni abitative, tutte con cucina Poliform inclusa, novità assoluta a Lecco, riflettono le ultime tendenze in termini di design moderno e coniugano sapientemente bellezza e funzionalità. Abitazioni con finiture di pregio, elevate prestazioni energetiche in classe A e sistemi tecnologici all’avanguardia, tra cui domotica, impiantistica avanzata e sistemi di sicurezza interni ed esterni.

Il nuovo centro residenziale si inserisce in una cornice ambientale meravigliosa vista lago e vanta una collaborazione armonica tra le due società: Colombo e Gabetti. Un’intesa che sta portando a risultati ancor più eccellenti, come sottolinea Borrelli: “Siamo soddisfatti dell’ottima intesa che si è creata tra due società. E siamo convinti che questo è un progetto unico ed inimitabile. Consigliamo, dunque, a tutti i potenziali acquirenti di affrettarsi a fissare un appuntamento per visitare il grande progetto che sta sbocciando. Un progetto unico in tutta Lecco e provincia”.

http://residenzegiardinidellago.it/