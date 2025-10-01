BARZANÒ, Festival della Carbonara VS Cucina Greca – 3/4/5 ottobre, Piazza Mercato

Street food, musica & divertimento

Dal 3 al 5 ottobre Tipico Eventi torna a Barzanò con un nuovo e gustosissimo format: il Festival della Carbonara VS Cucina Greca! Un viaggio gastronomico per gustare gli antichi sapori della tradizione greca e romana, rimanendo a pochi passi da casa. Il “cibo degli imperatori” contro il “cibo degli dei”, quale ne uscirà vittorioso? Piazza Mercato verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre divertenti e golose giornate.

La manifestazione aprirà venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30.

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presente, un’ampia selezione di street food greco e romano con piatti sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre, vini e bevande e una comoda area tavoli.

Oltre al cibo, vi aspetta anche tanto divertimento! Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Nella serata di sabato, ore 21.30, musica dal vivo insieme alla band PUNTO IT, per ripercorrere insieme i migliori successi della storia della musica italiana! Nella giornata di domenica tante bancarelle hobbisti a cura della Proloco.

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione. Passate a trovarci, vi aspettiamo!

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Barzanò e con la Proloco di Barzanò. In collaborazione con Taberna Itaca.

RIFERIMENTI:

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “BARZANÒ – FESTIVAL DELLA CARBONARA VS CUCINA GRECA” https://www.facebook.com/events/792080916535971

Se invece volete sapere di più su di noi e sui nostri eventi in giro per l’Italia trovate tutto sulla nostra pagina: https://www.facebook.com/tipicoeventi/