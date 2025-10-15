BARZANÒ, Festival Valtellina VS Brianza – 17/18/19 ottobre, Piazza Mercato

Street food, musica & divertimento

Dal 17 al 19 ottobre Tipico Eventi torna a Barzanò con il gustosissimo format “FESTIVAL VALTELLINA VS BRIANZA”, l’evento dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Special guest 2025: CUCINA TRENTINA. Piazza Mercato verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30.

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti valtellinesi, brianzoli e trentini on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre e vini, una comoda area tavoli e un’area con jumping e scivolo gonfiabile per i nostri piccoli ospiti.

Oltre al cibo, vi aspetta anche tanto divertimento! Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Sabato sera, ore 21.30, grande concerto di musica dal vivo con i DYNAMICA, party band a 360°! Domenica tante attività a cura della Proloco: dalle 8.00 alle 17.30 saranno presenti interessanti mercatini dell’usato, mentre dalle 10.00 potrete assistere ad un’esposizione di auto e moto d’epoca. Infine, alle ore 15.30, ci sarà il 3° Palio Canoro della Provincia di Lecco (a cura dell’amministrazione comunale di Barzanò).

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione. Passate a trovarci, vi aspettiamo!

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Barzanò e con la Proloco di Barzanò. Partner evento: “Mastersciatt Valtellina Food on the road”, azienda 100% valtellinese che offre piatti realizzati con prodotti di origine valtellinese, acquistati rigorosamente a km 0.

RIFERIMENTI:

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “BARZANÒ – FESTIVAL VALTELLINA VS BRIANZA” https://www.facebook.com/events/868355518864983

Se invece volete sapere di più su di noi e sui nostri eventi in giro per l’Italia trovate tutto sulla nostra pagina: https://www.facebook.com/tipicoeventi/