Bellano, Street Food Festival Pugliese – 30 Giugno 1-2 Luglio Viale Tommaso Grossi

100% PUGLIA, il primo villaggio pugliese itinerante

Dopo il grande successo della scorsa stagione, quest’anno Tipico Eventi torna a Bellano insieme a Cucina di Puglia, portando l’amatissimo format “100% Puglia”, il primo villaggio pugliese itinerante, che porterà i suoi ospiti a scoprire le bellezze e le bontà di una terra ricca di storia, tradizioni e cultura! Viale Tommaso Grossi si troverà immerso in un’atmosfera magica e davvero suggestiva, perché il nostro obiettivo è farvi viaggiare rimanendo a pochi passi da casa: le strutture a forma di trullo, gli immancabili ulivi e le iconiche luminarie pugliesi vi lasceranno senza fiato. Trascorrete con noi tre intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti pugliesi e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì 30 giugno dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato 1 luglio dalle 11.00 alle 24.00 e domenica 2 luglio dalle 11.00 alle 22.30.

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre pugliesi, una comoda area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici.

Oltre al cibo, vi aspettano anche tantissimi intrattenimenti diversi.

Venerdì sera a partire dalle 21.30 verrete accompagnati da un super Dj Set a cura dei Point Break. Sabato sera sempre alle 21.30 si esibirà invece il Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da, con esibizioni di danza e musiche folkloristiche in acustica.

Infine nella serata di domenica, a partire dalle 19.30, si esibirà il grande Leo Mas, direttamente da Zelig Lab e Striscia la Notizia, regalando un divertente spettacolo di cabaret e trasformismo.

L’ingresso all’evento e agli intrattenimenti è sempre gratuito.

Passate a trovarci, vi aspettiamo!

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento ufficiale su Facebook: https://www.facebook.com/events/640694894751578

Se invece volete sapere di più su di noi e sui nostri eventi in giro per l’Italia trovate tutto sulla nostra pagina: https://www.facebook.com/tipicoeventi/