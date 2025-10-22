Bellezza e benessere a 360 gradi: il reparto di Medicina Estetica e Chirurgia Plastica di Clinica San Martino

Presso la Clinica San Martino di Malgrate il servizio di medicina estetica è un vero e proprio percorso di cura del benessere dei pazienti.

Qui, medicina estetica e chirurgia plastica si combinano con competenze mediche, tecnologie avanzate e un approccio personalizzato, offrendo trattamenti pensati per valorizzare salute, armonia e autostima.

A guidare questo approccio nell’ambito della medicina estetica, sono la dottoressa Ilaria Nataloni e la dottoressa Francesca Villa.

Ilaria Nataloni: prevenzione e cura della pelle

Specializzata in chirurgia toracica, la dottoressa Nataloni si dedica alla medicina estetica da oltre dieci anni. «Per me la medicina estetica non riguarda solo i trattamenti come il filler o il desiderio di voler apparire esteticamente più bella – spiega – ma significa prendersi cura della pelle e prevenire l’invecchiamento».

Tra i trattamenti che predilige, è la biostimolazione, che stimola la produzione di collagene, migliora elasticità e tonicità e rappresenta uno strumento efficace di prevenzione e benessere cutaneo. Secondo la dottoressa Nataloni, intervenire per tempo significa proteggere la pelle, idratarla in profondità e rallentare i processi di invecchiamento, ottenendo risultati duraturi e naturali.

Francesca Villa: benessere personalizzato a 360 gradi

La dottoressa Villa, laureata in medicina e chirurgia con specializzazione in chirurgia generale e un master in medicina estetica del benessere, interpreta la disciplina come un percorso personalizzato per ogni paziente. «La medicina estetica significa aiutare il paziente a raggiungere i propri obiettivi e la propria serenità, che varia da individuo a individuo – spiega –. Mi piace partire dalle basi: idratare la pelle, ridarle colore e vitalità, modulando i trattamenti secondo le condizioni specifiche della paziente». Il suo approccio integra peeling, biorivitalizzazioni e microtrattamenti, calibrati sulla pelle e sulle necessità di ciascun paziente, per ottenere un effetto naturale e armonico.

Un team al servizio del benessere

Le dottoresse Nataloni e Villa lavorano in sinergia per offrire un’esperienza di medicina estetica completa, sicura e su misura. Il loro obiettivo è far sentire ogni paziente accolto e valorizzato, accompagnandolo in un percorso che unisce innovazione, tecnica e attenzione ai dettagli.

I trattamenti spaziano dalla stimolazione del collagene, alla biorivitalizzazione e ai microtrattamenti, fino a procedure più specifiche per il corpo e il viso. L’approccio è sempre volto a far sentire il paziente sicuro, valorizzato e in armonia con se stesso, con un percorso che unisce risultati estetici, benessere e prevenzione. Ogni trattamento mira a far sentire il paziente più sicuro di sé, sereno e in armonia con il proprio corpo.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Clinica San Martino al numero 340 4728240 o visitare il sito www.clinicasanmartino.it.

Clinica San Martino

Via Paradiso angolo Via Selvetta 1, Malgrate (LC)

Tel. 0341 1695111 – www.clinicasanmartino.it

Direttore sanitario: dottor Gaetano Elli, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Como al n. 4007