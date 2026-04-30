Boater: l’app che apre nuove opportunità a chi possiede una barca sul Lago di Como

Una novità pensata per il territorio e per chi vuole vivere il Lago di Como offrendo il noleggio barca con conducente. Boater è l’app lanciata ufficialmente lunedì 27 aprile 2026 per permettere ai proprietari di imbarcazioni, sia privati che professionisti del settore, di mettersi a disposizione per accompagnare turisti e visitatori alla scoperta del lago di Como con servizi di boat tours.

Il funzionamento è immediato: tramite l’app i turisti possono richiedere un’esperienza in barca, mentre i proprietari iscritti a Boater come comandanti possono scegliere se accettare o meno la richiesta pattuendo il compenso per il servizio. Ai comandanti non è richiesto nessun obbligo di disponibilità: ciascuno decide liberamente quando rendersi operativo in totale autonomia tramite l’app.

Il punto di forza di Boater è proprio la flessibilità. Chi possiede una barca può utilizzarla per generare un profitto extra secondo le proprie disponibilità, nei ritagli di tempo o durante le giornate libere.

Un sistema pensato per adattarsi alla vita quotidiana, senza cambiarne gli equilibri: Boater offre la possibilità di valorizzare la propria passione per il lago in modo libero e spontaneo.

Il progetto nasce dall’idea di Andres Torres e Carlos Moreno, imprenditori argentini residenti a Mandello del Lario, con l’obiettivo di offrire ai turisti un modo nuovo di vivere il lago: più libero, senza vincoli e senza dover dipendere necessariamente dai mezzi pubblici.

Come diventare Boater

Chi desidera diventare Boater può scaricare l’app, disponibile su Apple Store e Google Play e registrarsi come comandante seguendo la procedura guidata.

È necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: patente nautica valida, un’imbarcazione in regola con le normative vigenti, assicurazione regolarmente attiva e tutte le dotazioni di sicurezza previste per legge.

La piattaforma è aperta sia a privati sia a operatori già attivi: anche chi gestisce un servizio di taxi boat e/o NCC può iscriversi e utilizzare Boater per ampliare la propria visibilità e ricevere nuove richieste.

Per chi desiderasse diventare un comandante Boater e scoprire potenzialità e funzionalità del servizio, è in programma un evento di presentazione lunedì 4 maggio alle ore 18.00 presso il ristorante Galli e Gufi di Mandello del Lario.

Il team di Boater vi invita a partecipare offrendo un aperitivo a tutti gli iscritti alla serata. È possibile registrarsi all’evento qui https://boater.app/iscrizione-evento/.