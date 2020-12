Cab Polidiagnostico, 2020 “in ripresa” e un nuovo centro prelievi a Lecco

Aperto lunedì 21 dicembre il nuovo centro prelievi in via E.Monti a Lecco

Il direttore Godina: “Inizio anno difficile, poi la ripresa”

LECCO – Tempo di bilanci anche per il Cab Polidiagnostico che si appresta a chiudere il difficile anno della pandemia da Covid. A fare un quadro della situazione è il direttore Paolo Godina. Da un inizio anno ‘disastroso’ ad un +20% di crescita, il Cab e i suoi servizi fanno i conti con una ripresa definita “straordinaria” e soddisfacente.

“Non nego che tra marzo e aprile, durante il primo lockdown, eravamo molto preoccupati per il destino della nostra attività – ha dichiarato il dottor Godina – la perdita economica è stata importante e nel periodo più buio siamo passati da 60 dipendenti a 53. Poi, fortunatamente, grazie anche ad una nostra intuizione, le cose hanno iniziato a girare bene. Mi aspettavo che Regione avrebbe autorizzato anche i centri come i nostri muniti di laboratorio analisi ad effettuare gli esami per il Covid, dai sierologici ai tamponi molecolari a quelli rapidi: così abbiamo implementato il nostro laboratorio di analisi aprendo una sezione di microbiologia dedicata a questa tipologia di esami: questa azione ci ha portato ad una visibilità e ad un indotto non indifferente, permettendoci di recuperare alla velocità della luce le perdite subite e, non solo, chiudere l’anno con un +20%”.

Durante questa crescita il Cab ha assunto oltre 20 nuovi dipendenti, arrivando ad un totale di 75: “Grazie al grande impegno di tutti loro abbiamo lavorato costantemente rispondendo alle richieste dell’utenza, sempre maggiori. Per fare solo un esempio, durante il picco della seconda ondata, i primi giorni di novembre, in una giornata abbiamo ricevuto 9 mila telefonate”.

Con un laboratorio pienamente operativo, l’unico in provincia di Lecco esclusivamente privato ma con le stesse tariffe del Sistema Sanitario Regionale, il Cab ha deciso di puntare sullo sviluppo dei centri prelievi. Nove ad oggi quelli operativi sul territorio, l’ultimo aperto proprio ieri, lunedì 21 dicembre, in via E.Monti (fraz. Galbiate, nei pressi del Ponte Vecchio di Lecco): “Nel giro di un mese apriremo un altro punto prelievi a Calolzio – ha fatto sapere Godina – e poi a Paderno Dugnano. Per il 2021 invece stiamo lavorando ad alcune novità che riguardano in particolare l’area del meratese”.