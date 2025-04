Sabato e domenica l’inaugurazione con orari speciali di apertura e uno sconto del 20% su tutta la collezione primavera – estate

Dopo 70 anni di storia nel settore moda, Caseri Abbigliamento apre un nuovo capitolo con MCS Marlboro Classics

Caseri Abbigliamento rafforza la sua presenza a Lecco con una nuova apertura in via Roma, 5: un esclusivo punto vendita dedicato al brand MCS Marlboro Classics, icona del casual style maschile.

Sabato 5 e domenica 6 aprile, la storica famiglia Caseri – sinonimo di eleganza e tradizione sartoriale da oltre 70 anni – inaugura uno spazio interamente dedicato all’uomo contemporaneo. Un nuovo punto vendita che unisce la qualità e l’esperienza maturate in tre generazioni alla potenza espressiva di un brand iconico come MCS, da sempre emblema di avventura, autenticità e libertà.

In occasione dell’evento, per tutto il weekend sarà attivo uno sconto del 20% su tutta la nuova collezione primavera estate. Un’opportunità imperdibile per scoprire il mondo del casual style in perfetto stile americano.

Orari speciali per l’inaugurazione:

Sabato 5 aprile: aperti con orario continuato dalle 9:30 alle 19:00

Domenica 6 aprile: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00

In occasione dell’apertura, sarà attivo uno sconto esclusivo sulla nuova collezione – tutti i dettagli sono riportati nella locandina ufficiale disponibile in negozio.

MCS: più di un brand, una filosofia di vita

Nato per raccontare lo spirito del grande sogno americano, MCS Marlboro Classics è oggi un marchio che si rinnova restando fedele alle sue radici: uno stile casual raffinato che parla agli uomini liberi, avventurosi, consapevoli. Dalla metropoli al deserto, dal cemento alla natura incontaminata, ogni capo MCS accompagna chi sceglie di vivere intensamente, in equilibrio tra autenticità e modernità.

MCS non veste solo il corpo, ma racconta un’identità. Un lifestyle per chi rifiuta le convenzioni, per chi cerca sé stesso nei dettagli e nelle esperienze. E ora questo mondo arriva finalmente a Lecco, grazie alla visione e alla passione di Caseri Abbigliamento, che continua a investire sulla città, con la stessa cura e attenzione che l’ha resa un punto di riferimento nel panorama lombardo della moda maschile.

Caseri: settant’anni di stile, tradizione e innovazione

Fondata nel secondo dopoguerra, Caseri Abbigliamento è molto più di un’attività commerciale: è una storia di famiglia, di gusto e dedizione che ha attraversato epoche e tendenze, restando sempre fedele a un’idea alta di eleganza quotidiana.

Nel corso dei decenni, il nome Caseri è diventato sinonimo di qualità sartoriale, attenzione al cliente e continua ricerca dei migliori brand. E con l’apertura di questo nuovo store dedicato a MCS, la famiglia Caseri dimostra ancora una volta la capacità di coniugare passato e futuro, con uno sguardo sempre puntato sull’eccellenza.

Un invito aperto a tutti gli uomini che amano distinguersi

La città di Lecco è pronta ad accogliere questo nuovo spazio dedicato allo stile e all’autenticità. L’invito è rivolto a tutti: appassionati di moda, viaggiatori urbani, amanti della natura e della libertà. L’uomo MCS è già tra noi. Il suo nuovo punto di riferimento è in via Roma, 5 a Lecco.

Scoprilo il 5 e 6 aprile. Vivi lo stile MCS. Scegli l’eccellenza Caseri.