Centro Artiterapie Lecco: prima realtà in Italia con un piano formativo nelle 4 arti

M.P. – Il Centro Artiterapie di Lecco, prima realtà italiana ad aver promosso un piano completo di formazione nelle Artiterapie attraverso le quattro Scuole di Arteterapia, Musicoterapia, Drammaterapia e Danzamovimentoterapia; fondato nel 1994, offre seri e qualificati percorsi di formazione avvalendosi di docenti ed esperti di rilievo nazionale e internazionale e di una lunga esperienza che, in oltre 25 anni di attività, ha permesso a tanti dei suoi diplomati di poter operare come artiterapisti in diversi territori e ambiti (educativi, sanitari e socio-sanitari).

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 sono aperte:

https://www.facebook.com/CentroArtiterapieLecco/videos/171531991695673/

Il Centro Artiterapie di Lecco https://www.artiterapie.it propone, accanto alle attività delle Scuole, seminari, convegni, ecm ed eventi: al link https://youtu.be/xRITYYPugTw puoi seguire l’ultimo evento dello scorso maggio, il meeting nazionale online “Le arti come cura del nostro tempo”.

Di seguito il video realizzato per l’Alzheimer Fest 2021, dove è possibile vedere uno degli ambiti di applicazione delle Artiterapie:

