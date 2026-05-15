Centro estivo immerso nella natura: l’esperienza di Galbusera Bianca

Organizzare l’estate dei bambini può diventare una sfida per molte famiglie. Trovare un centro estivo che sia davvero educativo, stimolante e a contatto con la natura non è sempre immediato. Una soluzione interessante si trova a pochi chilometri dalla città: il centro estivo di Galbusera Bianca, all’interno del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.

Questa proposta è dedicata a bambini dai 6 ai 12 anni e si sviluppa nell’arco di 10 settimane estive, con un numero limitato di partecipanti per garantire un’esperienza di qualità e un’attenzione costante.

Una giornata equilibrata tra attività e libertà

Il centro estivo Galbusera Bianca propone giornate organizzate ma flessibili, pensate per rispettare i ritmi dei bambini:

accoglienza tra le 8:30 e le 9:00

attività e laboratori durante la mattinata

pranzo biologico preparato direttamente in agriturismo

momento di relax dopo pranzo

giochi e attività all’aperto nel pomeriggio fino alle 16:30-17:00

L’alternanza tra momenti strutturati e tempo libero permette ai bambini di vivere l’esperienza in modo sereno e naturale.

Attività pratiche e contatto diretto con la natura

Uno degli elementi distintivi del centro estivo Galbusera Bianca è la forte componente esperienziale. Ogni settimana propone attività diverse, ma tutte condividono l’idea del “fare”:

escursioni tra boschi e sentieri del Parco

esperienze nell’orto e scoperta dei cicli naturali

laboratori di cucina con ingredienti biologici

cura degli animali della fattoria

attività creative, artistiche e di riciclo

giochi di gruppo, d’acqua e orientamento

I gruppi sono contenuti, con un rapporto di circa un educatore ogni 10 bambini, per garantire sicurezza e coinvolgimento.

Galbusera Bianca: un ambiente autentico

Situata in un borgo agricolo immerso in oltre 20 ettari di verde, Galbusera Bianca offre un contesto unico rispetto ai classici centri estivi. Qui i bambini trascorrono la giornata all’aria aperta, lontano dal traffico e dall’uso eccessivo di dispositivi digitali.

Grande attenzione è dedicata anche all’alimentazione: pasti e merende sono biologici e preparati con prodotti dell’azienda agricola, seguendo una filosofia sostenibile.

Perché scegliere questo centro estivo

Sempre più genitori cercano un centro estivo diverso, capace di offrire un’esperienza autentica e significativa. Il centro estivo Galbusera Bianca risponde a questa esigenza proponendo attività che stimolano autonomia, creatività e relazione con l’ambiente.

I posti sono limitati per mantenere alta la qualità dell’esperienza.

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

https://www.oasigalbuserabianca.it/estate-a-galbusera-bianca/