Centro estivo immerso nella natura: l’esperienza di Galbusera Bianca

Organizzare l’estate dei bambini può diventare una sfida per molte famiglie. Trovare un centro estivo che sia davvero educativo, stimolante e a contatto con la natura non è sempre immediato. Una soluzione interessante si trova a pochi chilometri dalla città: il centro estivo di Galbusera Bianca, all’interno del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone.
Questa proposta è dedicata a bambini dai 6 ai 12 anni e si sviluppa nell’arco di 10 settimane estive, con un numero limitato di partecipanti per garantire un’esperienza di qualità e un’attenzione costante.
Una giornata equilibrata tra attività e libertà
Il centro estivo Galbusera Bianca propone giornate organizzate ma flessibili, pensate per rispettare i ritmi dei bambini:
- accoglienza tra le 8:30 e le 9:00
- attività e laboratori durante la mattinata
- pranzo biologico preparato direttamente in agriturismo
- momento di relax dopo pranzo
- giochi e attività all’aperto nel pomeriggio fino alle 16:30-17:00
L’alternanza tra momenti strutturati e tempo libero permette ai bambini di vivere l’esperienza in modo sereno e naturale.
Attività pratiche e contatto diretto con la natura
Uno degli elementi distintivi del centro estivo Galbusera Bianca è la forte componente esperienziale. Ogni settimana propone attività diverse, ma tutte condividono l’idea del “fare”:
- escursioni tra boschi e sentieri del Parco
- esperienze nell’orto e scoperta dei cicli naturali
- laboratori di cucina con ingredienti biologici
- cura degli animali della fattoria
- attività creative, artistiche e di riciclo
- giochi di gruppo, d’acqua e orientamento
I gruppi sono contenuti, con un rapporto di circa un educatore ogni 10 bambini, per garantire sicurezza e coinvolgimento.
Galbusera Bianca: un ambiente autentico
Situata in un borgo agricolo immerso in oltre 20 ettari di verde, Galbusera Bianca offre un contesto unico rispetto ai classici centri estivi. Qui i bambini trascorrono la giornata all’aria aperta, lontano dal traffico e dall’uso eccessivo di dispositivi digitali.
Grande attenzione è dedicata anche all’alimentazione: pasti e merende sono biologici e preparati con prodotti dell’azienda agricola, seguendo una filosofia sostenibile.
Perché scegliere questo centro estivo
Sempre più genitori cercano un centro estivo diverso, capace di offrire un’esperienza autentica e significativa. Il centro estivo Galbusera Bianca risponde a questa esigenza proponendo attività che stimolano autonomia, creatività e relazione con l’ambiente.
I posti sono limitati per mantenere alta la qualità dell’esperienza.
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
https://www.oasigalbuserabianca.it/estate-a-galbusera-bianca/