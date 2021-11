A novembre gli “open day” del Collegio Volta di Lecco

Dal prossimo anno scolastico l’insegnamento bilingue anche alla primaria

LECCO – Proseguono gli openday del Collegio Volta di Lecco: dopo il primo appuntamento dedicato agli studenti della secondaria di 1° grado di sabato 23 ottobre, sono previsti altri tre nuovi incontri nel corso del mese di novembre

Sabato 6 novembre porte aperte ad alunni e famiglie interessate al percorso di studi del Liceo Scientifico, sabato 13 novembre si terrà invece l’openday della scuola primaria, infine sabato 20 novembre è in programma la presentazione dei servizi per l’infanzia. Gli incontri possono essere seguiti sia on line che in presenza (Green pass obbligatorio) prenotandosi attraverso il sito del Collegio Arcivescovile Volta.

“ Siamo lieti di poter accogliere di nuovo in presenza, rispettando tutte le misure previste, gli studenti e i loro genitori che vogliono conoscere da vicino la nostra scuola” sottolinea il rettore don Gabriele Gioia.

Tra le novità previste per il nuovo anno scolastico sarà avviata la classe bilingue anche nella scuola primaria, con un terzo delle lezioni che si svolgeranno in inglese. “E’ una proposta che abbiamo già iniziato con con i bambini della scuola dell’infanzia e che vogliamo proseguire anche per la primaria – spiega il rettore – a completamento di un percorso di potenziamento scolastico dell’inglese già previsto per la scuola secondaria e il liceo”.

“Crediamo che l’insegnamento della lingua inglese sia ormai fondamentale per il futuro dei nostri allievi, non solo in previsione del loro percorso universitario e del loro ingresso sul mercato del lavoro ma perché siamo cittadino del mondo” aggiunge don Gabriele.

Il Volta ha inoltre previsto dei percorsi di affiancamento per quegli alunni, oggi non iscritti al collegio, che vorrebbero inserirsi nella proposta di insegnamento bilingue, preparando gli studenti affinché possano allinearsi con i compagni e inserirsi agevolmente nella classe.

Arricchiscono la proposta educativa del Collegio Volta di Lecco diverse proposte extrascolastiche. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito www.collegiovolta.it