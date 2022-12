M.P. – La lavastoviglie è un elettrodomestico speciale in casa: grazie ad essa possiamo evitare di lavare i piatti e le stoviglie a mano risparmiando tempo ed energie. Ogni tanto però anche lei va pulita, diciamo che l’ideale sarebbe una volta al mese, ma ci sono altri accorgimenti da tenere in considerazione.

A questo proposito abbiamo chiesto consiglio ad Assistenza AEL, veri esperti della riparazione elettrodomestici, che ci hanno fornito i migliori suggerimenti per pulire la lavastoviglie sporca e mantenerla perfettamente funzionante per tanto tempo.

Bene andiamo insieme a scoprire come pulire la lavastoviglie con aceto e bicarbonato di sodio con questa guida passo passo. Rimarrai stupito dalla differenza: la tua lavastoviglie sembrerà nuova di zecca e funzionerà in modo più efficiente che mai.

Ogni quanto tempo bisogna pulire la lavastoviglie?

A seconda della frequenza di utilizzo, ecco le operazioni che devi eseguire quotidianamente, settimanalmente e mensilmente per mantenere pulita la lavastoviglie:

Ogni giorno: Rimuovi tutti i residui di cibo e sporco

Ogni settimana: Pulisci i bordi dello sportello, il filtro, la guarnizione e gli ugelli

Mensilmente: fai una pulizia approfondita dell’interno della macchina

Ogni volta che lo ritieni necessario: pulisci l’esterno, i bordi e l’interno da macchie e acqua che goccia

Ora cominciamo con le operazioni di lavaggio e pulizia.

Come pulire l’interno della lavasatoviglie?

Rimuovi il filtro, i portautensili e i cestelli della lavastoviglie

Per poter pulire al meglio le fessure e gli angoli, è necessario rimuovere i cestelli, i portautensili e il filtro. Fatto questo mettili in una miscela di acqua calda con 1 tazza di aceto. Lasciali in ammollo per almeno 30 minuti e poi risciacquali con cura.

Elimina tutti i detriti di cibo e sporco

Controlla che non ci siano detriti che si nascondono all’interno. Pulisci i bracci da dove esce l’acqua e lava bene le pareti laterali, soprattutto negli angoli. Controlla all’interno di tutti i piccoli fori e fessure da cui fuoriesce l’acqua. Se noti particelle di cibo usa uno spazzolino bagnato nell’aceto con una punta di bicarbonato per pulirli.

Cerca di pulire a fondo l’interno della lavastoviglie almeno una volta ogni 2 mesi (meglio ogni mese) per mantenerla in funzione in modo ottimale.

Fai fare alla lavastoviglie un ciclo di risciacquo con aceto e bicarbonato.

Per una perfetta pulizia delle parti interne svuota la lavastoviglie e metti 1 tazza di aceto bianco con 2 cucchiai di bicarbonato sul fondo. Imposta la lavastoviglie su un ciclo di acqua calda o di risciacquo. L’azione congiunta dell’aceto e del bicarbonato sfalderà ogni residuo di cibo, grasso e sapone.

Tenere sempre pulito lo sportello esterno

Anche le parti esterne della lavastoviglie vanno lavate con regolarità. Scegli un detergente specifico per la superficie dello sportello (legno, acciaio, pvc ecc…) e spruzza una quantità di prodotto su un panno morbido in microfibra; pulisci accuratamente lo sportello eliminando ogni traccia di sporco.

Ora che sai come pulire la tua lavastoviglie, la macchina avrà un profumo migliore e un aspetto più fresco, ma sarà anche più efficace. Senza residui, il sapone e l’acqua possono essere spruzzati nell’elettrodomestico con forza ed efficacia, lasciando i tuoi piatti molto più puliti ed igienizzati.