Continua l’impegno di Lario Reti Holding per la Sostenibilità: pubblicato il Report 2024

Con la sesta edizione si evidenziano i risultati raggiunti, l’impegno e il contributo costanti per uno sviluppo sostenibile

Lario Reti Holding ha pubblicato la sesta edizione volontaria del Report di Sostenibilità. Come negli anni scorsi, l’Azienda si è impegnata a rendicontare e comunicare con coerenza e trasparenza i risultati, le performance, i progetti ma anche gli obiettivi futuri, come quelli legati al Piano industriale e alle nuove sfide, connesse al complesso contesto geopolitico e socio-ambientale di questi anni.

“La strategia secondo cui abbiamo operato e continuiamo ad operare, seguendo i principi cardine del piano industriale approvato, è chiara: contribuire, con responsabilità, al futuro del nostro territorio, per garantire la sicurezza, la qualità e l’autonomia del servizio idrico – afferma Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – In questo scenario, modellato anche dai cambiamenti climatici, l’acqua non è più un lavoro ma il futuro, in cui il servizio idrico diviene parte integrante dell’economia circolare, anche grazie all’innovazione, che diviene risposta alle sfide dei nostri tempi.“

Grazie alla rendicontazione annuale di sostenibilità, l’azienda fornisce ai propri stakeholder una panoramica delle strategie adottate per integrare le tematiche ESG (Ambiente, Sociale e Governance) nelle proprie attività e il contributo costante agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDGs).

Il documento integrale del Bilancio di Sostenibilità 2024 è disponibile sul sito di Lario Reti Holding all’indirizzo www.larioreti.it/sostenibilita

INFORMAZIONI AMBIENTALI

La Sostenibilità Ambientale svolge un ruolo primario nell’attività di Lario Reti Holding, che si prefigge l’obiettivo principale di salvaguardare l’acqua attraverso una gestione innovativa e sostenibile di e impianti. Questo impegno è misurabile soprattutto attraverso la capacità di ridurre le perdite idriche e i consumi energetici, mantenendo alta la qualità dell’acqua, sia potabile che reflua depurata.

È per ridurre le perdite che, dal 2018, è in corso l’ammodernamento delle reti tramite la loro digitalizzazione e innovazione. Il progetto finanziato anche con fondi PNRR per un valore di 17,8 milioni di euro, ha portato a controllare e rinnovare circa 541 km di rete acquedottistica. Anche, la qualità dell’acqua fornita è molto importante per Lario Reti Holding: nel 2024 sono stati analizzati 1.287 campioni con 29.455 parametri, senza alcuna ordinanza di non potabilità.

A livello di consumi energetici, questi sono stati pari a 56.203 MWh nel 2024, con una riduzione del 7% rispetto al 2023 ottenuta grazie all’efficientamento energetico. Il 96,3% dell’energia usata proviene da fonti rinnovabili, inclusa quella autoprodotta tramite impianti fotovoltaici.

INFORMAZIONI SOCIALI

Anche la Sostenibilità Sociale è importante per la gestione del Servizio Idrico Integrato. Per questo motivo, Lario Reti Holding ha un approccio orientato all’utenza: questo significa mettere i bisogni e le aspettative dei clienti al centro di ogni decisione.

Per la Società è essenziale garantire l’accesso all’acqua potabile anche alle famiglie in difficoltà economica, grazie all’erogazione di bonus idrici, che riducono i costi del servizio e hanno superato i 775.407€ nel 2024, raggiungendo una media di 117€ a beneficiario; valore il più alto in Lombardia e superiore alla media italiana di 110€).

Inoltre, Lario Reti Holding ha a cuore la sensibilizzazione e la formazione di tutti i cittadini sull’uso consapevole dell’acqua e sul ciclo idrico. L’impegno verso gli studenti si esprime nel progetto “L’Acqua fa Scuola”, realizzato in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito di Lecco e destinato alle scuole locali, che offre attività educative come visite agli impianti, concorsi, giornate formative, laboratori in classe, spettacoli teatrali e tanto altro. L’iniziativa, giunta alla sua ottava edizione, ha riscosso un crescente interesse, registrando nel 2024 circa 360 classi e oltre 7.000 alunni coinvolti in 760 attività, superando la partecipazione degli anni precedenti.

L’impegno rivolto alla cittadinanza emerge, inoltre, attraverso varie iniziative: nel 2024 sono stati organizzati due Open Day, uno al depuratore di Lecco e uno alla sorgente Meria di Mandello del Lario, e la Mostra fotografica itinerante “Oltre le Reti”, che ha coinvolto 16 comuni della Provincia di Lecco per informare i cittadini sugli investimenti volti a migliorare il Servizio Idrico Integrato.

INFORMAZIONI DI GOVERNANCE

La rendicontazione della Sostenibilità di Governance mira a comunicare l’impegno di Lario Reti Holding nel mantenere una condotta d’impresa responsabile e conforme alle normative, attraverso l’implementazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico e una Politica Integrata formalizzata per gli aspetti di Qualità, Ambiente e Sicurezza. Risultato tangibile di questa tensione è il rinnovo del rating di legalità dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato portato a ★★++, con l’assegnazione di un ulteriore “+”, che lo avvicina al massimo punteggio di tre stelle.

Un altro importante impegno in termini di Governance è quello assunto verso il territorio e le realtà locali: oltre alla creazione del Fondo Ambiente e Cultura, con cui sostiene diversi progetti di Enti del Terzo settore e altre piccole realtà, Lario Reti Holding promuove la collaborazione con fornitori locali, rispettando la normativa sugli appalti pubblici. Nel 2024 ha lavorato con 398 fornitori, di cui il 76% con sede legale in Lombardia, contribuendo così allo sviluppo del territorio.

Una condotta d’impresa responsabile prevede, inoltre, uno sguardo al futuro in cui la sostenibilità accompagna ogni scelta: per questo motivo gli obiettivi ESG sono stati inseriti nel Piano industriale al fine di migliorare le prestazioni dell’azienda in risposta all’evoluzione del contesto normativo e culturale.

“Questo sesto report rappresenta per noi un doppio stimolo – conclude Lombardo – da un lato, ci incoraggia a continuare il percorso lungo la visione futura dell’organizzazione, promuovendo il coinvolgimento e l’allineamento delle funzioni aziendali e favorendo lo sviluppo di processi virtuosi e buone pratiche in ambito di sostenibilità e Responsabilità Sociale d’Impresa. Dall’altro lato, dimostra la volontà nostra e dei Soci di continuare il percorso di monitoraggio e mappatura dell’impatto delle attività aziendali, con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone che abitano il nostro territorio di riferimento.”

