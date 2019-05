Il 19 settembre si terranno i festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione

Il Presidente Pierangelo Colombo: “Occasione per comunicare alla città la presenza della nostra realtà”

M. P. – Un maggio ricco di appuntamenti per la Cooperativa di consumo La Popolare di Lecco che in questo 2019 si appresta a tagliare il traguardo dei cent’anni. In attesa dei festeggiamenti per il secolo di attività, in programma il 19 settembre, la Cooperativa ha vissuto due dei tradizionali appuntamenti che durante l’anno vedono protagonisti i soci.

L’assemblea dei soci ha approvato il bilancio 2018 in sostanziale pareggio. A introdurre i lavori il presidente Pierangelo Colombo: «Il 19 settembre festeggeremo i 100 anni dalla fondazione della Cooperativa, questo è un motivo d’orgoglio per il cda, la direzione, il personale e i soci tutti. Si tratta di un’occasione per comunicare alla città la presenza della nostra realtà, che è riuscita a superare le contraddizioni dei tempo che stiamo vivendo».

Nella relazione di presentazione del bilancio il presidente Colombo ha fotografato il difficile periodo economico che il nostro Paese sta vivendo: «Il 2018 era iniziato proseguendo il trend di crescita economica del 2017, ma con il passare del tempo sono giunti segnali preoccupanti di rallentamento della debole ripresa economica in atto negli ultimi 20 mesi. Il commercio tradizionale e la distribuzione organizzata non hanno beneficiato di questa debole ripresa, anzi, per quanto riguarda i consumi, c’è una tendenza consolidata alla decrescita».

«Difficoltà – ha proseguito – che incidono soprattutto sulle famiglie meno abbienti e più numerose, con conseguenze anche sui consumi di ordine alimentare. Si è aggiunta, in maniera deflagrante e forse inaspettata, la crisi della grande distribuzione che ha toccato anche grosse catene tradizionali, con centri commerciali in gravi difficoltà, se non addirittura chiusi. Inoltre la crescita esponenziale del commercio elettronico, potrebbe incidere anche nel settore della distribuzione alimentare. In questo quadro la nostra Cooperativa ha tenuto in misura migliore rispetto aziende di analoga dimensione».

Presenti ai lavori assembleari, duranti i quali sono stati confermati nel cda Clemente Domenici e Gabriele Perossi, anche il presidente e il direttore di Confcooperative dell’Adda Gabriele Marinoni e Massimo Bonesi. «Una realtà come la Cooperativa Popolare – ha sottolineato Marinoni – è un grandissimo valore per la comunità. Una presenza storica che nei quartieri offre servizi alle persone, le aiuta, le sostiene. La cooperazione nel tessuto economico e sociale del Paese ha bisogno di un riconoscimento, sottolineato e tenuto vivo, perché dietro le cooperative ci sono tante persone che scelgono di coniugare buon senso, solidarietà nella vita quotidiana e sobrietà».

Domenica 19 invece spazio alla tradizionale gita sociale che quest’anno ha avuto come meta Torino. Un centinaio di soci ha visitato la splendida reggia di Venaria Reale, i giardini e il Parco della Mandria. «La gita sociale – commenta il presidente Colombo – è un appuntamento sempre molto atteso e sentito e anche quest’anno è stata l’occasione per consolidare i rapporti tra la Cooperativa e i soci».