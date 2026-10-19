COSTRUIAMO INSIEME L’ITALIA DI DOMANI

LE PROPOSTE DELLA CISL NEL LIBRO VERDE PER IL PATTO SOCIALE

In tempi così incerti la CISL sceglie le sue priorità, articolandole in 11 punti, per rilanciare la crescita, migliorare la qualità del lavoro, redistribuire equamente i costi e i vantaggi delle grandi transizioni in atto: digitale, ecologica, intelligenza artificiale e demografica.

Le sfide sono molteplici e per affrontarle è necessario ridare fiducia e stabilità alle persone.

Occorre sostenere le persone garantendo salari adeguati, istruzione di qualità, formazione continua. Il mercato del lavoro ci chiede un coinvolgimento crescente di giovani, donne, inattivi di ogni età nel mercato del lavoro e per farlo servono maggiori strumenti e servizi di conciliazione per supportare i bisogni di cura.

Chiediamo consistenti e coraggiosi investimenti in innovazione e ricerca che costituiscono la risposta a un desiderio di futuro che dobbiamo poter rendere reale.

A livello europeo è necessario chiedere con forza una politica energetica e industriale comune che garantisca sviluppo e tuteli il mercato europeo dagli effetti delle crisi internazionali.

Infine riteniamo indispensabile investire su casa e welfare per dare certezze ai giovani, sulla previdenza con il potenziamento e il sostegno a quella complementare, sulle azioni e i servizi a sostegno della disabilità, della non autosufficienza, dell’invecchiamento attivo e dei caregiver.

LE PROPOSTE

RETRIBUZIONI

Recupero annuale del potere d’acquisto attraverso la contrattazione collettiva nazionale e territoriale/aziendale Ridurre la pressione fiscale sul lavoro spostandola verso le rendite improduttive.



2. Un fondo per sostenere l’economia reale

Mobilitare il risparmio delle famiglie e degli investitori istituzionali (es. fondi pensione) verso investimenti di lungo periodo, infrastrutture e filiere strategiche, per compensare l’esaurimento del PNRR.



3. Capitale umano e Intelligenza Artificiale (IA)

Maggiori investimenti nella scuola e nella formazione professionale per colmare il disallineamento tra competenze richieste e disponibili Applicare l’IA per arricchire e non sostituire il lavoro umano Rafforzare le politiche attive di reinserimento nel mercato del lavoro



4. Il diritto alla formazione

Istituire un “Conto Personale di Formazione” (CPF) alimentato da risorse pubbliche, contrattazione, bilateralità, imprese e fondi interprofessionali, defiscalizzato e accompagnato da orientamento e bilancio delle competenze Certificare le competenze attraverso un sistema nazionale unico



5. Investire sulle politiche attive per il lavoro

Intercettare i NEET (giovani che non studiano e non lavorano) Riformare i servizi per l’impiego integrando intermediazione e formazione Accreditare gli enti di formazione in base al loro impatto (risultati) Assicurare la supervisione umana nei processi di profilazione e matching svolti con l’AI.



6. Valorizzare e incrementare l’occupazione femminile

Creare un Fondo nazionale per la cura usando le risorse dei singoli bonus per finanziare i servizi all’infanzia e alla non autosufficienza Introdurre congedi di paternità più lunghi e non trasferibili alla madre, certificazione di genere obbligatoria e un welfare aziendale maggiormente dedicato al sociale (asili nido, doposcuola, assistenza agli anziani).



7. Strategia industriale europea e nazionale

Investire su ricerca e istruzione terziaria Incentivare le reti tra piccole imprese e un piano Industry AI condizionato ad accordi aziendali sull’organizzazione del lavoro Definire una strategia energetica oggi mancante Chiedere all’UE la revisione del Patto di stabilità estendendo all’industria civile la deroga riservata al militare.



8. Giovani, sfida demografica e politiche dell’abitare

Agevolazioni fiscali per giovani lavoratori e strategie integrate di attrattività (salari, welfare, casa, conciliazione vita/lavoro). Gestione comunitaria dell’immigrazione Adeguata copertura finanziaria e integrazione per il Piano Casa.



9. Età della vita, lavoro e reti di welfare

Introduzione del “diritto di transizione” che accompagni le persone nei cambiamenti nell’arco della vita Aiutare l’invecchiamento attivo (flessibilità in uscita, adattamento delle mansioni, mentoring, estensione dei fondi sanitari) Prevenire la perdita di autonomia, potenziare i servizi domiciliari, il riconoscimento del lavoro di cura e definire un piano nazionale per i caregiver.



10. Pensionamento sostenibile

Separazione tra previdenza e assistenza. APE sociale strutturale come diritto soggettivo e pensione contributiva di garanzia per carriere discontinue. Sostegno e potenziamento della previdenza complementare



11. Qualità della vita lavorativa e partecipazione