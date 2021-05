Vieni a trovarci

Prenota il tuo test-ride dedicato

Una moto la capisci solo se la guidi. Da Ducati Como il test-ride è considerato un diritto del motociclista

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Da Ducati Como puoi vivere l’esperienza di provare la tua nuova Ducati in un test-ride dedicato. Basta prenotare un appuntamento e avrai a disposizione le moto della gamma 2021 per capire, guidandole, tutte le loro caratteristiche.

Perché, fino a quando non l’hai provata, non puoi immaginare cosa significhi montare in sella a una Ducati.

Multistrada V4

La nuova Multistrada V4 ha cambiato, ancora una volta, il paradigma della moto. Con il suo motore V4, derivato dall’unità Desmosedici che fa impallidire la concorrenza in MotoGP, stupisce per la facilità di guida, la versatilità e il comfort totali. Senza rinunciare alla storica sportività Ducati. Disponibile in tutti gli allestimenti e colorazioni, con Ducati Bike Value Multistrada V4S è tua a 293 euro/mese*.

*Anticipo 2500€ – 35 rate – Valore futuro garantito 12.232€.

Nuovo Monster

Incredibilmente leggero e versatile, il nuovo Monster si dota del telaio in alluminio derivato dalla Panigale V4 e con il suo bicilindrico Testastretta garantisce facilità di guida, coppia corposa ai bassi regimi e brillantezza in tutte le situazioni.

Il nuovo Monster guarda al pubblico più giovane, ma entusiasma anche i ducatisti più esperti, grazie alla sua agilità unita alla potenza.

Con Ducati Bike Value, Monster è tuo a 135 euro/mese*

*Anticipo 2500€ – 35 rate – Valore futuro garantito 6.275€.

Ducati Como è concessionaria ufficiale per Como, Lecco e Sondrio.

Siamo a tua disposizione a Como, in via Napoleona 10.

www.ducaticomo.com

tel. 031 263453

claudio.conti@ducaticomo.co.it