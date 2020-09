Dall’odontoiatria al Poliambulatorio: più specializzazioni in un solo centro

L’Ambulatorio Dentistico Lecchese non è solo un’eccellenza in campo odontoiatrico, ma si avvale di una struttura che si prende cura di molteplici aspetti della salute della persona

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Il Poliambulatorio di Ambulatorio Dentistico Lecchese ha come obiettivo quello di mettere al centro della propria attività la cura del paziente e il suo stato di salute con la competenza professionale necessaria a soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura per tutte le età, anche attraverso un ambiente accogliente per la clientela e allo stesso tempo professionale.

Per perseguire tale obiettivo, il Poliambulatorio si avvale della collaborazione di professionisti provenienti da importanti realtà e di consolidata esperienza che lavorano in équipe con una visione d’insieme a favore della salute della persona. La collaborazione fra gli specialisti permette di avere un miglioramento della qualità della diagnosi e dei risultati terapeutici.

Partendo da una visita odontoiatrica, ad esempio, possono essere riscontrate problematiche legate alle articolazioni della bocca e gli organi a essa connessi perciò l’intervento di uno specialista come lo Gnatologo, già presente in studio, permette di avere un quadro completo del problema e di trovare una terapia adeguata senza doversi spostare in un altra struttura.

La stessa cosa vale per altre discipline del Poliambulatorio come ad esempio la Logopedista, specializzata nella cura dei disturbi del linguaggio, dell’articolazione dei suoni e della deglutizione.

Una grossa importanza hanno anche l’Osteopatia, la Fisioterapia, la Fisiatria e l’Ortopedia che sono strettamente correlate con alcune patologie legate alla masticazione e alla postura.

All’Ambulatorio Dentistico Lecchese sono numerose le tipologie di visite mediche specialistiche oltre a quelle sopra citate, come Riflessologia plantare, consulenza nutrizionale e psicologia.

L’accesso alle visite mediche avviene in pochi giorni e le prestazioni vengono eseguite nel rispetto della privacy e delle norme deontologiche.

Per ottenere maggiori informazioni sulle prestazioni telefonare allo 0341 495061

Ambulatorio Dentistico Lecchese – via Cernaia 16/A – 23900 Lecco – tel. 0341 495061

info@ambulatoriodentisticolecchese.it

www.ambulatoriodentisticolecchese.com