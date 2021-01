Dall’odontoiatria alla Fisioterapia: più specializzazioni in un solo centro

L’Ambulatorio Dentistico Lecchese non è solo odontoiatria, ma si interessa di molteplici aspetti della salute della persona come ad esempio la fisioterapia

MESSAGGIO PROMOZIONALE – Il Poliambulatorio di Ambulatorio Dentistico Lecchese ha come obiettivo quello di mettere al centro la cura del paziente e il suo stato di salute con la competenza professionale necessaria a soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura per tutte le età, in un ambiente accogliente e allo stesso tempo professionale.

In studio è presente una Fisioterapista, Marta Nava, che si occupa delle patologie che necessitano riabilitazione e ha come scopo un miglioramento della funzionalità del corpo, in risposta ad un evento traumatico, ad esempio, che ne ha modificato, in modo permanente o momentaneo, la funzionalità.

L’attività del Fisioterapita comprende:

– Trattamento dei dolori della colonna vertebrale, con Metodo POMPAGES

– Trattamento delle disfunzionalità degli arti a seguito di traumi maggiori e minori

– Trattamento degli edemi degli arti a seguito di patologia vascolare anche in presenza di lesioni cutanee

– Trattamento degli edemi oncologici

– Trattamento delle difficoltà respiratorie (anche in esiti di COVID-19)

– Trattamento delle patologie neurologiche, degli adulti e dei bambini

Oltre alla terapia manuale, la fisioterapista si avvale dell’utilizzo di strumentazioni specifiche per il trattamento di alcune patologie:

– ULTRASUONOTERAPIA

– TECARTERAPIA

– PRESSOTERAPIA

– BENDAGGIO FUNZIONALE CON TAPING

– BENDAGGIO MULTISTRATO MULTIFUNZIONE (PER EDEMI E LESIONI CUTANEE)

La combinazione fra terapia manuale e terapia strumentale permette di avere un approccio completo e di avere dei risultati importanti dal punto di vista della funzionalità e della gestione del dolore che porta all’inefficienza nella mobilità.

L’accesso alle visite mediche avviene in pochi giorni e le prestazioni vengono eseguite nel rispetto della privacy e delle norme deontologiche.

Per ottenere maggiori informazioni sulle prestazioni telefonare allo 0341 495061

Ambulatorio Dentistico Lecchese – via Cernaia 16/A – 23900 Lecco – tel. 0341 495061

info@ambulatoriodentisticolecchese.it

www.ambulatoriodentisticolecchese.com