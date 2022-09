M.P. – In concomitanza con il 10° MOTORADUNO del D.O.C. LECCO, la concessionaria DUCATICOMO a Garlate organizza il DUCATICOMO TEST RIDE mettendo a disposizione degli appassionati alcuni MY 2022 per una prova su strada: DESERTX – MULTISTRADA V4S – STREETFIGHTER V2 – SCRAMBLER 800 URBAN MOTARD.

L’appuntamento è per Domenica 18 Settembre, a Garlate in via Statale 236, dalle 10:30 alle 16:30.

DUCATICOMO

Concessionaria DUCATI per le provincie di COMO – LECCO – SONDRIO

www.ducaticomo.com