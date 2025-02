Due eventi imperdibili a Lecco per adulti e bambini con il Polo dell’Infanzia Antonio Nava

M.P. – Essere genitori è una delle esperienze più belle, ma anche una delle più complesse. Ogni giorno si affrontano sfide, dubbi, momenti di incertezza. Ma c’è una buona notizia: non bisogna farlo da soli.

Il Polo dell’Infanzia Antonio Nava è da sempre vicino alle famiglie e ai bambini da 0 a 6 anni, non solo offrendo un’educazione di qualità, ma anche creando occasioni di incontro, formazione e supporto per tutti i genitori della città di Lecco, indipendentemente dalla scuola frequentata dai loro figli.

Crediamo che crescere un bambino sia un percorso da affrontare insieme, con il giusto sostegno e strumenti utili. Per questo abbiamo dato vita a “Bambini al Centro”, un progetto che offre alle famiglie eventi, laboratori e momenti di confronto con esperti dell’infanzia.

Ecco due opportunità uniche da non perdere!

“I bambini non sono cattivi! Una serata per aiutarti a gestire le emozioni”

Capire e gestire le emozioni dei bambini non è sempre facile, ma è fondamentale per il loro sviluppo. Come affrontare capricci, paure e comportamenti difficili? Come rispondere nel modo giusto?

Ne parleremo nella serata “I bambini non sono cattivi! Una serata per aiutarti a gestire le emozioni”, condotta da Silvia Iaccarino, formatrice esperta in psicomotricità e sviluppo infantile.

Un incontro pensato per tutti i genitori che vogliono comprendere meglio i propri figli e aiutarli a crescere con maggiore serenità.

I posti sono limitati. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo, quindi assicurati il tuo posto il prima possibile!

Lunedì 24 febbraio

Dalle 20.45 alle 22.00

Polo dell’Infanzia Antonio Nava, Via Belvedere 21, Lecco

SCOPRI DI PIÙ E ISCRIVITI SUBITO!

https://poloinfanziaantonionava.it/evento-silvia-iaccarino

“Rompicapo” – Un atelier creativo per bambini

Da quest’anno abbiamo progettato un laboratorio speciale, aperto a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni, anche a chi non frequenta il Polo Nava. Guidati da Michelle Goho, educatrice professionista specializzata nella realizzazione di laboratori creativi per bambini e ragazzi, i piccoli potranno dare libero sfogo alla loro creatività e affinare la manualità attraverso un percorso coinvolgente e stimolante. Un’esperienza unica che li aiuterà a imparare, esprimersi e collaborare con gli altri in modo naturale e divertente.

I posti sono limitati, con disponibilità di 10 posti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo, quindi assicurati il tuo posto il prima possibile!

Quattro sabati al mese, tra marzo e aprile

Polo dell’Infanzia Antonio Nava, Via Belvedere 21, Lecco

SCOPRI DI PIÙ E ISCRIVITI SUBITO!

https://poloinfanziaantonionava.it/rompicapo-laboratorio-creativo-per-bambini

Non perdere questa occasione!

Queste iniziative sono pensate per aiutarti a vivere la genitorialità con maggiore consapevolezza e serenità, dandoti strumenti pratici e occasioni di confronto.

Scopri di più sul nostro sito poloinfanziaantonionava.it o scrivici per maggiori informazioni.

Ti aspettiamo!