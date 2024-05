Gabezo in piazza a Merate per i big e i candidati di Azione alle elezioni dell’8 e 9 giugno

A tu per tu con sette candidati alle elezioni europee. Appuntamento ora a Cassago il 22 maggio con il professor Claudio Martinelli e Caterina Avanza

MERATE – In piazza a Merate per incontrare amministratori, curiosi e passanti. Domenica 19 maggio, hanno fatto capolino in città l’onorevole Matteo Richetti, fondatore di Azione, la senatrice Mariastella Gelmini, portavoce di Azione e ministro nel Governo Draghi, l’onorevole Fabrizio Benzoni, segretario regionale del partito, e ben sette candidati alle europee nella lista “Azione – Siamo Europei”.

La sezione lecchese del partito guidato da Carlo Calenda ha tenuto fortemente ad ospitare i big del partito in piazza a Merate, tra le persone, dove è bello e doveroso stare se si vuole ricucire un rapporto tra la politica e la società.

Il punto di ritrovo è stata piazza Vittoria, dove era presente il gazebo di Azione. Da lì i politici e i simpatizzanti lecchesi si sono spostati in piazza Prinetti per mangiare ai banchetti della street food, incontrando e intrattenendosi a parlare con molti cittadini.

La comitiva, composta da una cinquantina di persone, si è poi spostata alla Vineria di Merate, dove Matteo Richetti ha raccontato le ragioni per cui andare a votare, puntando l’accento sulla necessità di una maggiore cooperazione in politica estera, sull’istituzione di una difesa comune europea nonché di lavorare per una transizione energetica realmente sostenibile e non ideologica.

Per raggiungere questi obiettivi è fondamentale scegliere persone preparate in grado di rappresentarci degnamente in Europa e di lavorare con impegno nelle commissioni parlamentari; per questo Azione ha scelto di mettere in campo ottimi candidati.

La parola è quindi passata proprio a quest’ultimi, dando loro la possibilità di presentarsi e illustrare priorità e obiettivi: spazio quindi a Maria Pia Abbracchio, prorettrice dell’Università statale di Milano, che si batterà per la ricerca e per il lavoro dei giovani; Giuseppe Zollino, docente all’Università di Padova, responsabile delle politiche energetiche del partito; Caterina Avanza, consigliera politica al parlamento europeo per Renew Europe, responsabile delle politiche agricole del partito; Alessandro Tommasi, fondatore di Will Media e NOS; Antonella Girardi, tributarista di Como; Marina Lombardi, confluita dal partito socialista, già sindaco di Stella e Federico Giacobbe, consigliere comunale di Genova.

Presenti anche i candidati lecchesi di Azione impegnati nelle elezioni comunali, tra cui Mattia Muzio a Merate, con ViviamoMerate per Salvioni Sindaco, e Carlo Ornaghi a Casatenovo con Persona Ambiente Comunità per Galbiati Sindaco.

Estremamente soddisfatta la squadra lecchese di Azione e il segretario provinciale Eleonora Lavelli, candidata ad Imbersago: “I gazebo nei mercati e nelle piazze e momenti come quello di domenica a Merate, con i nostri rappresentanti nelle Istituzioni, sono uno stimolo enorme a impegnarci per sollevare gli animi di chi ha perso fiducia nella Cosa Pubblica. Aspettiamo i cittadini desiderosi di informarsi sulle tematiche europee il prossimo 22 maggio alle ore 20.45 presso la sala civica di Cassago, per un evento sul funzionamento del Parlamento Europeo con il Professor Claudio Martinelli dell’Università Bicocca e Caterina Avanza, che in questi cinque anni ha lavorato al parlamento europeo”.

