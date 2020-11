FAI UN SALTO ALL’IMA

Open day e #IMAdaconoscere, l’Istituto Maria Ausiliatrice vi invita alla presentazione della sua offerta formativa

LECCO – L’Istituto Maria Ausiliatrice apre le porte virtuali della sua scuola, nel rispetto della normativa vigente.

Sabato 14 novembre p.v., in diretta sulla piattaforma GMeet (cliccando sul link presente nel sito) le Coordinatrici delle attività educative e didattiche, insieme ad alcuni docenti, alunni e genitori, presenteranno i valori fondanti della scuola salesiana e le attività.

Agli open day in calendario (14 novembre Secondaria 1° e 2° grado, 16 gennaio Secondaria 2° grado e 23 gennaio Primaria e Secondaria 1° grado) si aggiunge la possibilità di partecipare, a piccoli gruppi, a #IMAdaconoscere. L’evento è a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, da effettuarsi visitando il sito www.imalecco.it nell’apposita sezione “open day”. Dato il DPCM del 03 novembre u.s., #IMAdaconoscere, già fissato in calendario, è stato posticipato nelle date di giovedì 10 dicembre e sabato 12 dicembre per la Scuola Secondaria di Primo grado e giovedì 17 dicembre e sabato 12 dicembre per la Scuola Secondaria di secondo grado. Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di visitare gli ambienti dell’Istituto perché possano vivere un’esperienza tangibile e concreta non solo degli spazi e dei laboratori, ma anche dell’atmosfera che si respira e dei sorrisi che animano la nostra scuola “perché all’IMA ti senti sempre accolto e atteso” (Professor Colombo S.). Per chi non resistesse alla curiosità di avere un’anticipazione e di vedere in anteprima alcuni volti della scuola, e della soddisfazione di chi già la frequenta, può accedere alla pagina instagram @ima_lecco_official.

Nella convinzione che “l’educazione è cosa di cuore” (don Bosco) e che “educhiamo le menti per rendere buono il cuore” (don Bosco), l’Istituto Maria Ausiliatrice propone un’offerta formativa che va dalla Scuola dell’Infanzia sino alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, passando dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 1° grado.

In ogni ordine e grado di Scuola ai nostri alunni è offerta l’opportunità di acquisire competenze linguistiche europee con insegnanti madrelingua, già dalla Scuola dell’Infanzia, corsi di potenziamento, lezioni CLIL e possibilità di esperienza all’estero per i più grandi.

A settembre la Scuola ha riaperto le sue porte, dopo aver attuato tutti i protocolli emanati per far fronte all’emergenza COVID, per garantire la vita scolastica in presenza, offrendo fin da subito anche i servizi di pre-scuola e dopo-scuola e il servizio mensa, oltre a tutti i progetti extra-curricolari che la Scuola propone.

Dallo scorso anno scolastico la Scuola Primaria ha attivato un progetto sperimentale dedicato alle classi prime ancor più a misura di bambino: una commistione tra la tradizione, rappresentata dallo spirito e dai valori salesiani, e l’innovazione didattica delle più recenti teorie pedagogiche. Tra le principali novità vi sono:

il bilinguismo con l’aumento delle ore settimanali dedicate all’inglese e introduzione della lingua spagnola grazie all’insegnante madrelingua di Educazione Fisica;

venerdì, giornata senza zaino con la proposta di attività laboratoriali;

progetto Matematica ed Educazione Fisica finalizzate all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze logico-matematiche, attuando le linee del progetto sperimentato in collaborazione con il Professor Pea dell’Università Cattolica di Milano.

Per quanto riguarda la Didattica Digitale Integrata, già dall’inizio dell’insorgere dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, l’Istituto si è subito posto l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi, rendendoli protagonisti del loro apprendimento, aiutandoli e stimolandoli a mantenere il ritmo della giornata scolastica, incentivando la presenza di alunni con bisogni educativi speciali e costruendo una didattica partecipata e laboratoriale.

La Scuola Superiore di Secondo Grado offre tre indirizzi di studio: due Licei, Scientifico Sportivo e Scienze Umane, opzione economico-sociale, e un Istituto Tecnico di Amministrazione, Finanza & Marketing che durante il Festival Nazionale di Economia Civile, tenutosi a Firenze dal 25 al 27 settembre 2020, è stato riconosciuto tra le tre migliori scuole italiane ambasciatrici dell’economia civile.

La forza della nostra scuola? Essere “connessa con la realtà, proiettando nel futuro i propri studenti: questo è il progetto di una didattica che punta ad una formazione pratica simulando scenari aziendali applicati allo studio. Il percorso che offre ai ragazzi li immerge nella realtà passando dalla teoria alla pratica, questo modello offre la possibilità, non solo di apprendere delle nozioni da applicare ad un lavoro, ma anche di aspirare ad una prospettiva imprenditoriale” come afferma Marco Piazza, direttore di API Lecco, nostro partner in progetti imprenditoriali quali Fair Games e Rainless.

La collaborazione con enti, servizi e professionisti locali è un aspetto saliente della nostra offerta formativa in ogni ordine e grado di scuola e mira a permettere ai bambini e ai ragazzi di vivere e di conoscere il territorio in cui abitano.

Via Caldone 18 – 23900 – Lecco (LC) Tel. 0341.25.76.11

Mail: segreteria@imalecco.it

www.imalecco.it