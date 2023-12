Il Natale è alle porte e anche quest’anno la Concessionaria Messa T. ha organizzato un evento speciale per i suoi dipendenti per festeggiare insieme e ringraziarli per il loro impegno e la loro dedizione.

L’evento si è svolto a Il Portico a Monticello: una location suggestiva e accogliente, un’oasi di profumi e sapori a km0 in un ambiente di altri tempi.

La serata è stata per tutti un’occasione per condividere i risultati e i successi perseguiti durante l’anno e per presentare i propositi e le ambizioni per il futuro dell’azienda.

La magia dell’evento si è concretizzata attraverso l’unione delle loro tre realtà, Monza, Vimercate e Merate: sorrisi, abbracci e aneddoti condivisi a tavola hanno fatto da protagonisti, grazie all’atmosfera spensierata e conviviale che si è creata durante i festeggiamenti e durante lo scambio degli auguri.

Condivisione dei successi e dei propositi futuri

Nella splendida cornice della veranda della trattoria, Andrea Messa, Amministratore Delegato dell’ azienda, ha tenuto il discorso di apertura: durante la presentazione ha celebrato con orgoglio gli obiettivi raggiuti durante questo 2023, condiviso la loro ambizione e ringraziato tutti i collaboratori per il loro lavoro svolto.

Sono intervenuti anche gli altri titolari Riccardo Messa, Giorgio Messa e Marco Messa per esprimere i loro ringraziamenti e il loro sentimento di fiducia per l’avvenire, brindando con entusiasmo al futuro e comunicando a tutti i dipendenti che l’azienda è pronta per affrontare nuove sfide insieme!

Consegna targhe

Al termine del discorso, ci sono stati anche dei ringraziamenti speciali a tre collaboratori: Luca, Giovanni e Giuseppe, che durante il 2023 hanno compiuto rispettivamente 20 anni e 40 anni di lavoro in Messa T. Per l’occasione i titolari hanno consegnato loro un simbolo che attesta tutta la riconoscenza e stima per la loro dedizione e professionalità.

Brindisi e festeggiamenti

La serata è proseguita nella parte interna del ristorante, riscaldata da accoglienti focolai e resa magica dalle decorazioni natalizie che facevano da cornice alla sala.

Ci sono riservati un momento di euforia e risate con una simpatica gara di velocità per l’apertura da parte dei titolari di tre “bottiglioni” personalizzati Messa T e, a fine serata, hanno creato un ulteriore occasione di gioco apponendo la firma di tutti i presenti sulle bottiglie stesse, in ricordo di questa piacevole e meravigliosa serata.