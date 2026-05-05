FESTIVAL DELLA CARBONARA & CUCINE ROMANE A MORBEGNO, 8/9/10 maggio, Via Ambrosetti

Street food, birra e musica

Dall’8 al 10 maggio Tipico Eventi torna a Morbegno con il gustosissimo format “Festival della Carbonara | Cucine Romane”, un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. Via Ambrosetti verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì dalle 18.00 alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti romani on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre, vini e cocktail e una comoda area tavoli.

Tre imperdibili giornate che vi porteranno a scoprire i sapori autentici della vera cucina romana, grazie a street chef d’eccezione che arrivano direttamente dalla Capitale.

Non mancheranno i grandi classici: carbonara e cacio e pepe mantecate direttamente in forma vi faranno sognare! Croccanti supplì, coda alla vaccinara, carciofi alla giudia (e tanto altro!) vi faranno danzare le papille gustative.

I nostri chef operano nel settore da più di 15 anni e conoscono i segreti della loro terra e della loro cucina. Oltre 50 metri lineari di pura goduria vi aspettano per un’esperienza culinaria autentica e verace come la loro cucina!

Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Imperdibili i due appuntamenti con musica dal vivo: venerdì sera si esibirà Beppe Spina, chitarra e voce per ripercorrere i grandi successi popolari. Sabato sera invece la band PUNTO IT ci regalerà un viaggio tra le grandi hit della storia della musica italiana.

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione. Passate a trovarci, vi aspettiamo!

RIFERIMENTI:

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “MORBEGNO (SO) – FESTIVAL DELLA CARBONARA | Cucine Romane” https://www.facebook.com/events/925458983857618

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