Fondazione Clerici presenta 4 nuovi percorsi formativi

Cresce l’offerta per il re-inserimento lavorativo

Formazione e re-inserimento nel mondo del lavoro sono temi fondamentali nel panorama attuale. Lo sa bene Fondazione Luigi Clerici, che ponendo al centro del processo educativo la persona, da parecchi anni ha ampliato la sua attività di formazione dei giovani.

È su queste basi che la Fondazione Luigi Clerici continua ad innovare costantemente la propria articolata offerta, oggi composta da opportunità che si rivolgono:

ai più giovani, con i percorsi di qualifica e diploma professionale all’interno del secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione professionale regionale;

a chi sta già lavorando ed è chiamato ad aggiornare le proprie competenze o intende avviare nuovi progetti professionali, attraverso gli interventi di formazione continua;

ai cittadini che intendono arricchire il patrimonio delle proprie conoscenze e competenze, attraverso la cosiddetta formazione permanente o a domanda individuale;

a coloro che sono in difficoltà occupazionale o in cerca di occupazione, grazie alla ai servizi al lavoro;

alle persone più deboli e con specifiche esigenze formative, come i disabili, cui da sempre la Fondazione riserva grande attenzione.

Fondamentale nella costruzione della propria proposta la collaborazione con il sistema produttivo del territorio tra l’altro indispensabile per l’attivazione di stage formativi e l’organizzazione di progetti di formazione d’impresa e per l’inserimento lavorativo; ciò ha permesso a Fondazione Clerici di indirizzare al meglio i propri percorsi di riqualificazione professionale che oggi sono in grado di assicurare risposte sempre più puntuali con un ampia offerta di percorsi rivolti a cittadini occupati, disoccupati, giovani e adulti.

La perdita del lavoro e la ricerca di una nuova occupazione richiedono oggi mirati interventi per l’ aggiornamento, la riqualificazione professionale e il sostegno nella ricerca attiva al lavoro ed è a questo scopo che la Fondazione, accreditatasi a livello regionale anche per questa tipologia di attività, ha messo a punto un qualificato insieme di servizi di base e specialistici (colloqui specialistici, bilancio delle competenze, orientamento, scouting aziendale, formazione personalizzata) che intercettano un numero sempre crescente di persone.

I nuovi percorsi attivati spaziano dall’area amministrativa con un corso di contabilità e paghe mirato a fornire conoscenze specifiche e ad accompagnare poi l’utente nella ricerca di sbocchi lavorativi presso studi professionali, all’area socio-sanitaria attraverso un corso di assistente familiare con l’obiettivo di formare figure da indirizzare a questa carriera, per la quale sono necessarie precise attitudini personali, ma soprattutto un’adeguata formazione. Interessante poi la proposta pensata per l’area meccanica con un corso di disegno meccanico mirato a fornire competenze tecniche, particolarmente ricercate dalle aziende del settore.

Da ultimo, un corso di pasticceria, allo scopo di ampliare e affinare le conoscenze in questo ambito, sia per proporsi con successo presso piccole o grandi attività del settore, ma anche per poter sperimentare percorsi di autoimprenditorialità finalizzati all’apertura di attività in proprio.

I corsi si svolgeranno da remoto per i moduli teorici e in presenza per i soli moduli laboratoriali.

Per tutta la durata dei percorsi formativi, i corsisti saranno affiancati da un tutor, il quale accompagnerà ogni singolo utente al raggiungimento di nuove competenze fornendo poi indicazioni operative utili per la candidatura per un possibile inserimento lavorativo, dalla stesura di CV efficaci al contatto con possibili aziende in un’ottica di assunzione.

Per informazioni consultare https://www.clerici.lombardia.it/