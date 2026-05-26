Galbiate al via il nuovo Corso ASA: la presentazione in RSA

LECCO – Maggio 2026 – Sta per partire a Galbiate il nuovo Corso per Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA), una preziosa occasione formativa rivolta a chi desidera intraprendere una carriera nel settore dell’assistenza alla persona. L’inizio del corso è previsto entro metà Giugno, ma sarà possibile conoscere tutti i dettagli durante le giornate di presentazione in programma presso la RSA VILLA SERENA piazza Achille Grandi 1 – Galbiate.

Il corso, riconosciuto da Regione Lombardia, è organizzato in collaborazione con IAL Lombardia e Synergie Italia, due realtà consolidate nella formazione professionale e nell’inserimento lavorativo. L’obiettivo è formare figure qualificate in grado di operare in strutture socio-sanitarie, residenze per anziani, servizi domiciliari e comunità, fornendo assistenza diretta e supporto alla persona in collaborazione con il personale sanitario ed educativo.

Il percorso prevede 800 ore complessive suddivise tra formazione teorica in aula, esercitazioni pratiche e un tirocinio presso strutture del territorio. I partecipanti acquisiranno competenze in ambito igienico-sanitario, relazionale, psicologico e legislativo, oltre a nozioni fondamentali per l’assistenza quotidiana alla persona fragile.

Le giornate di presentazione rappresentano un momento chiave per i futuri corsisti: sarà possibile incontrare i referenti del progetto, visitare la sede formativa, ricevere informazioni dettagliate sul programma e sulle opportunità di inserimento lavorativo previste al termine del percorso.

Il corso è rivolto a maggiorenni in possesso della licenza media, che siano in condizione di disoccupazione e che siano in possesso di un mezzo di trasporto

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a:

🔹 IAL Lombardia sede di Lecco, tel. 0341275420

🔹 Synergie Italia spa filiale di Lecco tel.0341287385

Contatti utili e dettagli su modalità di partecipazione saranno forniti anche durante gli eventi in Villa Serena.