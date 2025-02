I bambini non sono cattivi! Una serata per aiutarti a gestire le emozioni

M.P. – Essere genitori di un bambino piccolo è un viaggio emozionante, ma non sempre semplice. Ci sono giorni in cui i loro pianti sembrano inconsolabili, momenti in cui le crisi di rabbia sembrano senza motivo e situazioni in cui ci si chiede: “Sto facendo la cosa giusta?”

Per aiutarti a comprendere meglio queste dinamiche, il Polo dell’Infanzia Antonio Nava di Lecco organizza una serata speciale con Silvia Iaccarino, esperta in educazione e psicomotricità. L’evento si terrà lunedì 24 febbraio alle ore 20.45 presso la scuola in Via Belvedere 21, Lecco, ed è rivolto ai genitori di bambini dai 0 ai 6 anni.

Il tema della serata: la disregolazione emotiva

Quante volte ti sei chiesto perché un bambino ha reazioni esplosive, crisi di pianto improvvise o sembra completamente esausto dopo una giornata all’asilo? La risposta sta nella disregolazione emotiva, un tema su cui Silvia Iaccarino ha lavorato molto negli ultimi anni. Durante la serata parleremo di body budget, di come il cervello gestisce lo stress, del cosiddetto “collasso del dopo scuola” e di come i bambini esprimano il loro disagio attraverso il comportamento.

L’obiettivo dell’incontro è aiutarti in quanto genitore a comprendere meglio il mondo interiore del tuo bambino e a sviluppare strategie pratiche per supportarlo nelle sue emozioni, evitando di etichettarlo come “capriccioso” o “difficile”. Con esempi concreti e un linguaggio chiaro, Silvia Iaccarino ti offrirà spunti utili per affrontare queste situazioni con più consapevolezza e serenità!

Chi è Silvia Iaccarino

Silvia Iaccarino è una formatrice certificata da Regione Lombardia, psicomotricista e supervisor counselor. Da oltre 20 anni lavora al fianco di educatori e insegnanti, aiutando anche i genitori a comprendere meglio le tappe di sviluppo dei loro bambini. Conduce regolarmente incontri formativi su tematiche legate all’educazione e allo sviluppo infantile, fornendo strumenti pratici e strategie efficaci per affrontare le sfide quotidiane della genitorialità.

Dettagli dell’incontro

Quando: Lunedì 24 febbraio, ore 20.45

Dove: Polo dell’Infanzia Antonio Nava, Via Belvedere 21, Lecco

A chi è rivolto: Genitori di bambini 0-6 anni

Contributo: 5 euro a famiglia (mamma e papà) per coprire le spese di realizzazione

Iscrizioni aperte fino al 23 febbraio

Non lasciarti sfuggire questa preziosa occasione di crescita e confronto! Prenota subito il tuo posto dal nostro sito cliccando sul link qui sotto e scopri come aiutare il tuo bambino a gestire le sue emozioni con serenità.

ISCRIVITI ORA ALLA SERATA!

https://poloinfanziaantonionava.it/evento-silvia-iaccarino

Ti aspettiamo con entusiasmo!